|
Ими восхищался весь Советский Союз! Как изменились культовые красавицы из легендарных фильмов
Источник материала: ОНТ
30, 40 и даже 50 лет спустя. Молодые и обворожительные актрисы из легендарных советских картин уже заметно постарели. Но ведь когда-то на них заглядывался весь СССР, а сейчас эти женщины словно сияют изнутри и по-прежнему достойны бурного восхищения. Давайте сравним, как выглядели красавицы из отечественных фильмов и осознаем, насколько быстро бежит время.
1. Ольга Машная
2. Людмила Савельева
3. Марина Зудина
4. Нина Русланова
5. Ариадна Шенгелая
6. Татьяна Веденеева
7. Галина Беляева
8. Лариса Лужина
9. Татьяна Пилецкая
10. Вероника Изотова
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30, 40 и даже 50 лет спустя. Молодые и обворожительные актрисы из легендарных советских картин уже заметно постарели. Но ведь когда-то на них заглядывался весь СССР, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)