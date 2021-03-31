Ими восхищался весь Советский Союз! Как изменились культовые красавицы из легендарных фильмов

Источник материала: ОНТ

30, 40 и даже 50 лет спустя. Молодые и обворожительные актрисы из легендарных советских картин уже заметно постарели. Но ведь когда-то на них заглядывался весь СССР, а сейчас эти женщины словно сияют изнутри и по-прежнему достойны бурного восхищения. Давайте сравним, как выглядели красавицы из отечественных фильмов и осознаем, насколько быстро бежит время.

1. Ольга Машная



© Гардемарины, вперед! / Мосфильм , © Судьба человека / Россия-1

2. Людмила Савельева



© Война и мир / Мосфильм , © Александр Збруев. Три истории любви / Первый канал

3. Марина Зудина



© Благородный разбойник Владимир Дубровский / Киностудия «Беларусьфильм» , © Хорошая жена / Sony Pictures Television Russia

4. Нина Русланова



© Не стреляйте в белых лебедей / Мосфильм , © Судьба человека / Россия-1

5. Ариадна Шенгелая



© Евгений Онегин / Ленфильм , © Тбилисский Государственный театр имени А. С. Грибоедова

6. Татьяна Веденеева



© Здравствуйте, я ваша тетя! / ТО «Экран» , © Kashaev Pavel / East News

7. Галина Беляева



© Ах, водевиль, водевиль… / Мосфильм , © Судьба человека / Россия-1





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