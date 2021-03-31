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Ими восхищался весь Советский Союз! Как изменились культовые красавицы из легендарных фильмов

31.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ими восхищался весь Советский Союз! Как изменились культовые красавицы из легендарных фильмов

30, 40 и даже 50 лет спустя. Молодые и обворожительные актрисы из легендарных советских картин уже заметно постарели. Но ведь когда-то на них заглядывался весь СССР, а сейчас эти женщины словно сияют изнутри и по-прежнему достойны бурного восхищения. Давайте сравним, как выглядели красавицы из отечественных фильмов и осознаем, насколько быстро бежит время.  

1. Ольга Машная


© Гардемарины, вперед! / Мосфильм, © Судьба человека / Россия-1

2. Людмила Савельева


© Война и мир / Мосфильм, © Александр Збруев. Три истории любви / Первый канал

3. Марина Зудина


© Благородный разбойник Владимир Дубровский / Киностудия «Беларусьфильм», © Хорошая жена / Sony Pictures Television Russia 

4. Нина Русланова


© Не стреляйте в белых лебедей / Мосфильм, © Судьба человека / Россия-1

5. Ариадна Шенгелая


© Евгений Онегин / Ленфильм, © Тбилисский Государственный театр имени А. С. Грибоедова

6. Татьяна Веденеева


© Здравствуйте, я ваша тетя! / ТО «Экран», © Kashaev Pavel / East News

7. Галина Беляева


© Ах, водевиль, водевиль… / Мосфильм, © Судьба человека / Россия-1


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30, 40 и даже 50 лет спустя. Молодые и обворожительные актрисы из легендарных советских картин уже заметно постарели. Но ведь когда-то на них заглядывался весь СССР, а...
 
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