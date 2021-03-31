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Сколько очередников получили жилье в 2020 году?

31.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько очередников получили жилье в 2020 году?

К доступному жилью как одному из основных приоритетов социального государства. Почти 27 тысяч очередников получили заветные квадратные метры и улучшили жилищные условия в прошлом году. 

Среди новосёлов чуть меньше половины многодетных семей, также львиная доля молодых. В некоторых регионах прогнозы перевыполняются. Так, в Гомельской области для многодетных возведено на треть больше запланированного жилья. При этом каждое третье помещение – на селе. Впервые в регионе построены два электродома.

В этом году на карте области появится ещё восемь. По темпам строительства Гомельщина – лидер в стране. Не первый год здесь самый дешёвый квадратный метр. 

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К доступному жилью как одному из основных приоритетов социального государства. Почти 27 тысяч очередников получили заветные квадратные метры и улучшили жилищные...
 
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