Источник материала: ОНТ

Какую пользу государству и бизнесу принесет закон о саморегулируемых организациях, обсудили в Совете Республики.

Споры о нормах этого закона велись более 10 лет. За это время подготовлено несколько редакций. В ноябре Палата Представителей приняла законопроект. Однако некоторые эксперты считают, что есть недоработки. О пригодности закона для государства, бизнеса, общества в целом рассказали разработчики.

Владимир Хлабордов, начальник юридического управления Министерства экономики Беларуси: «Основная цель этого закона – повысить качество осуществления предпринимательской и иной профессиональной деятельности. А существование такой саморегулируемой организации, оценочной деятельности позволит повысить и качество оказываемых услуг, и доверие со стороны потребителей, и доверие со стороны государственных органов».

Этот закон, по мнению разработчиков, позволит не только максимально обеспечить интересы государства и бизнес-сообщества, но и повысить прозрачность ведения бизнеса.

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