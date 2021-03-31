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Закон о саморегулируемых организациях обсудили в Совете Республики
Источник материала: ОНТ
Какую пользу государству и бизнесу принесет закон о саморегулируемых организациях, обсудили в Совете Республики.
Споры о нормах этого закона велись более 10 лет. За это время подготовлено несколько редакций. В ноябре Палата Представителей приняла законопроект. Однако некоторые эксперты считают, что есть недоработки. О пригодности закона для государства, бизнеса, общества в целом рассказали разработчики.
Этот закон, по мнению разработчиков, позволит не только максимально обеспечить интересы государства и бизнес-сообщества, но и повысить прозрачность ведения бизнеса.
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Какую пользу государству и бизнесу принесет закон о саморегулируемых организациях, обсудили в Совете Республики. Споры о нормах этого закона велись более 10 лет....
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