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Джинсы, жакет, куртка оверсайз: как носить и с чем лучше сочетать?

31.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джинсы, жакет, куртка оверсайз: как носить и с чем лучше сочетать?

Наверняка, нет более универсальной вещи, чем джинсы. Любимые брюки, в которых можно и просто сходить магазин, а можно надеть для выхода в люди! Ну, а чтобы всегда оставаться на модной волне, есть несколько советов.

Сочетайте в этом сезоне широкие джинсы с курткой-кожанкой размера оверсайз. Даже лучше, если она будет сидеть слегка небрежно, – такой прием сделает образ более расслабленным и дерзким.

Отличный способ подчеркнуть талию и зрительно удлинить ноги – это сочетание джинсов и укороченного жакета. Не обязательно надевать каблуки – ваш силуэт визуально вытянется сам по себе.

Не бойтесь смешивать разные стили в одном образе. Возьмите за основу простые синие джинсы и белую футболку и обыграйте это сочетание массивным пиджаком с акцентом на плечи, классическими белыми кроссовками и кепкой.

Фото: Pixabay.com

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Наверняка, нет более универсальной вещи, чем джинсы. Любимые брюки, в которых можно и просто сходить магазин, а можно надеть для выхода в люди! Ну, а чтобы всегда...
 
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