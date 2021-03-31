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Джинсы, жакет, куртка оверсайз: как носить и с чем лучше сочетать?
Источник материала: ОНТ
Наверняка, нет более универсальной вещи, чем джинсы. Любимые брюки, в которых можно и просто сходить магазин, а можно надеть для выхода в люди! Ну, а чтобы всегда оставаться на модной волне, есть несколько советов.
Сочетайте в этом сезоне широкие джинсы с курткой-кожанкой размера оверсайз. Даже лучше, если она будет сидеть слегка небрежно, – такой прием сделает образ более расслабленным и дерзким.
Отличный способ подчеркнуть талию и зрительно удлинить ноги – это сочетание джинсов и укороченного жакета. Не обязательно надевать каблуки – ваш силуэт визуально вытянется сам по себе.
Фото: Pixabay.com
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Наверняка, нет более универсальной вещи, чем джинсы. Любимые брюки, в которых можно и просто сходить магазин, а можно надеть для выхода в люди! Ну, а чтобы всегда...
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