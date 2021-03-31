«Неземная красота!»: Лариса Гузеева поделилась редким архивным фото со своей молодости

Источник материала: ОНТ

Заслуженная артистка Российской Федерации и телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева опубликовала в Instagram редкое архивное фото со своей молодости.





Поклонники оценили красоту юной девушки, при этом отметили, что Гузеева хороша в любом возрасте. Пользователи оставили десятки комплиментов звезде: «Вы потрясающая в любом возрасте», «Ангел!», «Вы красивая хоть с какой челкой, хоть лысая!», «Неземная красота!».

Лариса Гузеева стала популярной в 80-е после картины «Жестокий романс» Эльдара Рязанова . Там она сыграла роль Ларисы Дмитриевны Огудаловой. При этом в портфолио актрисы — еще около 60 фильмов.

Фото: _larisa_guzeeva _

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram