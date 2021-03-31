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«Неземная красота!»: Лариса Гузеева поделилась редким архивным фото со своей молодости

31.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Неземная красота!»: Лариса Гузеева поделилась редким архивным фото со своей молодости

Заслуженная артистка Российской Федерации и телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева опубликовала в Instagram редкое архивное фото со своей молодости. 


Поклонники оценили красоту юной девушки, при этом отметили, что Гузеева хороша в любом возрасте. Пользователи оставили десятки комплиментов звезде: «Вы потрясающая в любом возрасте», «Ангел!», «Вы красивая хоть с какой челкой, хоть лысая!», «Неземная красота!».

Лариса Гузеева стала популярной в 80-е после картины «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. Там она сыграла роль Ларисы Дмитриевны Огудаловой. При этом в портфолио актрисы — еще около 60 фильмов. 

Фото: _larisa_guzeeva_

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Заслуженная артистка Российской Федерации и телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева опубликовала в Instagram редкое архивное фото со своей...
 
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