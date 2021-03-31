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«Неземная красота!»: Лариса Гузеева поделилась редким архивным фото со своей молодости
Источник материала: ОНТ
Заслуженная артистка Российской Федерации и телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева опубликовала в
Поклонники оценили красоту юной девушки, при этом отметили, что Гузеева хороша в любом возрасте. Пользователи оставили десятки комплиментов звезде: «Вы потрясающая в любом возрасте», «Ангел!», «Вы красивая хоть с какой челкой, хоть лысая!», «Неземная красота!».
Лариса Гузеева стала популярной в 80-е после картины «Жестокий романс»
Фото:
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Заслуженная артистка Российской Федерации и телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева опубликовала в Instagram редкое архивное фото со своей...
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