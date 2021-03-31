Терминал для белорусских удобрений в российском порту может появиться уже летом

Источник материала: ОНТ

Продолжается работа по перевалке белорусских продуктов через российские порты.

Уже переориентированы нефтепродукты. Сейчас обсуждают транзит удобрений. Терминал планируют открыть летом. Местоположение обсуждается. Сейчас наша страна экспортирует собственные калийные удобрения через Клайпеду.

Напомним, в феврале подписано соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. За 2021-2023 годы планируется таким образом перевалить 9,8 миллиона тонн грузов.

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