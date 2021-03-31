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День 31 марта в истории: открыта Эйфелева башня, Карело-Финская ССР

31.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День 31 марта в истории: открыта Эйфелева башня, Карело-Финская ССР

В этот день  мир обзавелся одной из самых знаменитых достопримечательностей.

31 марта – торжественно открыта Эйфелева башня в 1889 году в Париже. Изначально башня задумывалась как входные ворота на международную выставку и через 20 лет должна была быть разобрана. За 2 года до ее открытия 300 французских писателей и художников подписали письмо протеста против строительства, описав в нем башню как смехотворную, чудовищную и бесполезную.

В 1940-м году в состав СССР входит 12-я по счету союзная республика – Карело-Финская. Ее столицей был Петрозаводск. Существовала Карело-Финская ССР до 1956 года, после чего ее статус был понижен до автономии в составе России. Немногое, что сейчас напоминает о бывшей союзной республике, - отдельный павильон на всесоюзной ВДНХ в Москве.

Фото: Pixabay.com

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В этот день  мир обзавелся одной из самых знаменитых достопримечательностей. 31 марта – торжественно открыта Эйфелева башня в 1889 году в Париже. Изначально башня...
 
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