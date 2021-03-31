Крупнейший поставщик Apple заявил о возможном сокращении производства. Чем это грозит

Источник материала: Tut.by

Крупнейший поставщик Apple уточнил, что сокращение производства сильнее скажется на поставках домашних устройств, пишет TJournal .



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В первые месяцы 2021 года компания не ощущала проблем с производством, но в марте ситуация ухудшилась. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на председателя правления Foxconn Юна Лю.

Лю уточнил, что «в настоящее время» поставщик, скорее всего, отгрузит на 10% меньше продуктов, чем планировал. Это не должно сказаться на заказах, которые были «были обеспечены давным-давно». Сильнее всего пострадают «товары для дома»: в пандемию спрос на них очень вырос.

По данным аналитиков, дефицит компонентов может продлиться минимум до второго квартала 2022 года. Ранее о проблемах с производством сообщали Samsung, Sony и Ford.