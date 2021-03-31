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Конкурс «Всемирный автомобиль года 2021»: названы финалисты
Источник материала: Tut.by
Жюри конкурса
Итак, в этот раз на звание «Международный автомобиль года» претендуют электрические
Наконец, отдельный приз дается за «лучший автомобильный дизайн» — он достанется Honda e, Land Rover Defender или
Победителей во всех категориях объявят 20 апреля. Напомним, что «Всемирным автомобилем 2020 года» стал кроссовер
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