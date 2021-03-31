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Конкурс «Всемирный автомобиль года 2021»: названы финалисты

31.03.2021 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жюри конкурса World Car of the Year 2021 (WCOTY), состоящее из 93 журналистов из ведущих автомобильных изданий, обнародовало список с тройкой финалистов в борьбе за главный трофей, а также назвало претендентов на победу в отдельных номинациях.


Итак, в этот раз на звание «Международный автомобиль года» претендуют электрические Honda e и Volkswagen ID.4, а также Toyota Yaris. Остальных номинаций — четыре. В категории «городских автомобилей» за звание лучшего поборются Honda e, Jazz/Fit и Toyota Yaris. В номинации «люксовый автомобиль года» тройка финалистов выглядит странно — Land Rover Defender, Mercedes S-класса и Polestar 2, а звание «спорткар года» может достаться Audi RS Q8, Porsche 911 Turbo или Toyota GR Yaris.


Наконец, отдельный приз дается за «лучший автомобильный дизайн» — он достанется Honda e, Land Rover Defender или Mazda MX-30.


Победителей во всех категориях объявят 20 апреля. Напомним, что «Всемирным автомобилем 2020 года» стал кроссовер Kia Telluride.

 
 
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Жюри конкурса World Car of the Year 2021 (WCOTY) обнародовало список с тройкой финалистов в борьбе за главный трофей, а также назвало претендентов на победу в отдельных...
 
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