Конкурс «Всемирный автомобиль года 2021»: названы финалисты

Источник материала: Tut.by

Жюри конкурса World Car of the Year 2021 (WCOTY), состоящее из 93 журналистов из ведущих автомобильных изданий, обнародовало список с тройкой финалистов в борьбе за главный трофей, а также назвало претендентов на победу в отдельных номинациях.





Итак, в этот раз на звание «Международный автомобиль года» претендуют электрические Honda e и Volkswagen ID.4 , а также Toyota Yaris . Остальных номинаций — четыре. В категории «городских автомобилей» за звание лучшего поборются Honda e, Jazz/Fit и Toyota Yaris. В номинации «люксовый автомобиль года» тройка финалистов выглядит странно — Land Rover Defender , Mercedes S-класса и Polestar 2 , а звание «спорткар года» может достаться Audi RS Q8 , Porsche 911 Turbo или Toyota GR Yaris .





Наконец, отдельный приз дается за «лучший автомобильный дизайн» — он достанется Honda e, Land Rover Defender или Mazda MX-30 .





Победителей во всех категориях объявят 20 апреля. Напомним, что «Всемирным автомобилем 2020 года» стал кроссовер Kia Telluride .