Главный тренер бельгийцев высказался о победе 8:0 над сборной Беларуси

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, выставивший на матч с белорусами (8:0) резервный состав, остался доволен игрой команды.



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«Я доволен тем, что увидел в действиях каждого игрока. Увидел, как игроки берут на себя ключевые роли. Я очень доволен, как сыграли молодые ребята и командными действиями своих парней», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.