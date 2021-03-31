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Главный тренер бельгийцев высказался о победе 8:0 над сборной Беларуси
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, выставивший на матч с белорусами (8:0) резервный состав, остался доволен игрой команды.
«Я доволен тем, что увидел в действиях каждого игрока. Увидел, как игроки берут на себя ключевые роли. Я очень доволен, как сыграли молодые ребята и командными действиями своих парней», —
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, выставивший на матч с белорусами (8:0) резервный состав, остался доволен игрой команды.
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