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Меркель и Макрон обсудили с Путиным ситуацию в Беларуси
Источник материала: АФН
Ситуация в Беларуси стала одним из пунктов повестки состоявшегося 30 марта видеочата с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.
«Что касается Беларуси, то канцлер и президент Франции высказались в пользу процесса общенационального инклюзивного диалога и свободных выборов», - говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.
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Ситуация в Беларуси стала одним из пунктов повестки состоявшегося 30 марта видеочата с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона...
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