Меркель и Макрон обсудили с Путиным ситуацию в Беларуси

Источник материала: АФН

Ситуация в Беларуси стала одним из пунктов повестки состоявшегося 30 марта видеочата с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.

«Что касается Беларуси, то канцлер и президент Франции высказались в пользу процесса общенационального инклюзивного диалога и свободных выборов», - говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.