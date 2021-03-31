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Меркель и Макрон обсудили с Путиным ситуацию в Беларуси

31.03.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ситуация в Беларуси стала одним из пунктов повестки состоявшегося 30 марта видеочата с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.

«Что касается Беларуси, то канцлер и президент Франции высказались в пользу процесса общенационального инклюзивного диалога и свободных выборов», - говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.

 
 
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Ситуация в Беларуси стала одним из пунктов повестки состоявшегося 30 марта видеочата с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона...
 
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