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Брат президента Гондураса получил в США пожизненный тюремный срок за торговлю наркотиками

31.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брата действующего президента Гондураса, бывшего депутата Национального конгресca страны Тони Эрнандеса приговорили 30 марта к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. Об этом сказано в решении прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка.



Эрнандес должен также заплатить $138,5 млн за продажу 185 тонн кокаина в США и огнестрельного оружия.

"Эрнандес участвовал в незаконной продаже многотонных партий кокаина через Гондурас в США. Он подкупил сотрудников правоохранительных органов, чтобы поставлять кокаин. Эрнандес тратил большие суммы на взятки влиятельным политическим фигурам, включая бывшего и нынешнего президентов Гондураса", – заявила прокурор Манхэттена Одри Штраус.

По ее словам, брат президента Гондураса замешан минимум в двух убийствах. В прокуратуре уточнили, что Эрнандес продает наркотики с 2004 года. Свою деятельность он начал с предоставления информации от правоохранительных органов крупным наркоторговцам Виктору Уго Диасу Моралесу и Гектору Эмилио Фернандесу Роса. 

Прокурор США Мэтью Ларош в комментарии Reuters подчеркнул, что дело Эрнандеса отличает от других "глубина коррупции". Последний обеспечил защиту от расследования, ареста и экстрадиции, дав огромные взятки политикам, в частности своему брату и бывшему президенту Гондураса Порфирио Лобо Сосе, отметил прокурор.

Лидер Гондураса написал в Twitter, что показания основного свидетеля со стороны обвинения по делу его брата признали ложными.

Правительство Гондураса отвергло утверждения прокуратуры США о том, что государство способствовало незаконному обороту наркотиков, отметило агентство.
 
 
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Брата действующего президента Гондураса, бывшего депутата Национального конгресca страны Тони Эрнандеса приговорили 30 марта к пожизненному заключению за...
 
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