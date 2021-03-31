Брат президента Гондураса получил в США пожизненный тюремный срок за торговлю наркотиками









Эрнандес должен также заплатить $138,5 млн за продажу 185 тонн кокаина в США и огнестрельного оружия.





"Эрнандес участвовал в незаконной продаже многотонных партий кокаина через Гондурас в США. Он подкупил сотрудников правоохранительных органов, чтобы поставлять кокаин. Эрнандес тратил большие суммы на взятки влиятельным политическим фигурам, включая бывшего и нынешнего президентов Гондураса", – заявила прокурор Манхэттена Одри Штраус.





По ее словам, брат президента Гондураса замешан минимум в двух убийствах. В прокуратуре уточнили, что Эрнандес продает наркотики с 2004 года. Свою деятельность он начал с предоставления информации от правоохранительных органов крупным наркоторговцам Виктору Уго Диасу Моралесу и Гектору Эмилио Фернандесу Роса.





Прокурор США Мэтью Ларош в комментарии Reuters подчеркнул, что дело Эрнандеса отличает от других "глубина коррупции". Последний обеспечил защиту от расследования, ареста и экстрадиции, дав огромные взятки политикам, в частности своему брату и бывшему президенту Гондураса Порфирио Лобо Сосе, отметил прокурор.





Лидер Гондураса написал в Twitter, что показания основного свидетеля со стороны обвинения по делу его брата признали ложными.





Правительство Гондураса отвергло утверждения прокуратуры США о том, что государство способствовало незаконному обороту наркотиков, отметило агентство.