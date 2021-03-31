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Во время похорон президента Танзании из-за давки погибли 45 человек

31.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще 37 человек получили ранения.

Фото: EPA

В Танзании во время похорон президента Джона Магуфули из-за давки погибли не менее 45 человек. Об этом пишет 30 марта charter97.org, со ссылкой на The Nation.

Как пишет издание, инцидент случился еще 21 марта на стадионе Ухуру в танзанийском городе Дар-эс-Саламе, однако официальное количество жертв стали известны только сейчас.

Еще 37 человек получили ранения. Как отмечает The Nation, среди погибших были и малолетние дети.

Видео того, как жители пытались попасть на церемонию прощания с президентом, перелезая через забор, опубликовал Mwananchi Digital в YouTube.
 
 
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