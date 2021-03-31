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Сборная Беларуси на 4-м месте в группе Е. Следующий матч отбора ЧМ-2022 в сентябре с Чехией
Источник материала: Партизан
В матче квалификации к ЧМ-2022 сборная Беларуси проиграла Бельгии (0:8), потерпев самое крупное поражение в своей истории.
В таблице группы Е команда Михаила Мархеля занимает четвертое место из пяти команд, набрав 3 очка после двух встреч,
Следующий матч отбора к ЧМ-2022 сборная Беларуси проведет 2 сентября в гостях у Чехии.
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В матче квалификации к ЧМ-2022 сборная Беларуси проиграла Бельгии (0:8), потерпев самое крупное поражение в своей истории.
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