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Сборная Беларуси на 4-м месте в группе Е. Следующий матч отбора ЧМ-2022 в сентябре с Чехией

31.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В матче квалификации к ЧМ-2022 сборная Беларуси проиграла Бельгии (0:8), потерпев самое крупное поражение в своей истории.


В таблице группы Е команда Михаила Мархеля занимает четвертое место из пяти команд, набрав 3 очка после двух встреч, пишет Трибуна.

Следующий матч отбора к ЧМ-2022 сборная Беларуси проведет 2 сентября в гостях у Чехии.
 
 
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В матче квалификации к ЧМ-2022 сборная Беларуси проиграла Бельгии (0:8), потерпев самое крупное поражение в своей истории.
 
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