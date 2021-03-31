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Дело о студенческих протестах отправлено в суд. Обвиняемых 12, в том числе работница университета
Источник материала: Onliner
Генпрокуратура направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 12 человек — они обвиняются в участии в
По данным следствия, Ф. координировала действия протестующих «в части их перемещения и минимизации задержаний, информировала о местонахождении сотрудников органов внутренних дел» с целью «собрать больше людей и идти срывать занятия». Также, информирует прокуратура, участвовала в видеоконференциях со «стачкомом».
Приводятся выдержки из плана организаторов: привлечение студентов и преподавателей к противоправным действиям, информационное обеспечение, организация ритмичных мероприятий для выработки у участников психологических установок и т. д. В прокуратуре говорят, что предусматривалось привлечение студентов одних учебных заведений к участию в массовых мероприятиях в других учреждениях с целью распространить ложную информацию о численности протестующих.
Все эти действия квалифицированы по ч. 1 ст. 342 УК (групповая организация и подготовка действий, грубо нарушающих порядок...). Все остаются под стражей.
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Генпрокуратура направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 12 человек — они обвиняются в участии в студенческих протестах с августа по ноябрь...
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