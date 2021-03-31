«Это выгодно для властей». Какое будущее ждет партию Бабарико?

Источник материала: UDF



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«Наш штаб зарекомендовал себя не только как опытная и творческая, но и как дружественная и бесконфликтная команда. Все политические силы знают о запуске партии «Вместе». Мы сотрудничаем, продолжаем разработку совместных проектов и инициатив».

«Стартовые возможности для развития проекта достаточно хорошие»





Фото: euroradio.pl

«Стартовые возможности для развития этого проекта достаточно хорошие. Я так понимаю, будет использоваться прежде всего та база, которая была накоплена в результате кампании прошлого года, когда в нее было включено достаточно много людей. Ну а дальше многое будет зависеть от реакции властей: будут они подходить к новой партии очень жестко и репрессивно или разрешат легальную деятельность», – сказал Казакевич.

«Партия может стать каналом выхода альтернативной политической деятельности и протестной активности. Кроме того, сдерживающим фактором для властей может стать позиция внешних игроков. Но как будет в реальности, сложно предсказывать. От белорусских властей сегодня можно ожидать любого сценария», – считает Казакевич.

«Пока не было обнародовано фактов о связях Бабарико с Москвой, о том, что он может быть марионеткой Кремля. Во-вторых, вопрос в том, по каким критериям оценивать, пророссийская партия или нет. Если она за сохранение статус-кво, т.е. против пересмотра существующих межгосударственных договоренностей, – это одно. Наверное, новая партия и может занять такую позицию. Если же она будет рассматривать проекты радикальной интеграции – это совсем другое. Но это сужает социальную базу новой партии, она сможет рассчитывать только на поддержку 15-20% населения, если исходить из соцопросов. А это вряд ли соответствует амбициям создателей новой партии, они скорее будут ориентироваться на мнение большинства, для которых независимость – важнейшая ценность», – полагает Казакевич.

«Будем смотреть, но пока явной конкуренции не видно. Офисы Тихановской и Латушко действуют за пределами страны, а здесь идет речь о создании структуры «на земле», внутри страны. Это другой формат деятельности, который не противоречит тому, что делают другие субъекты. Поэтому автоматически запуск нового проекта к расколу не приводит с моей точки зрения. Но это не значит, что противоречия не могут возникнуть: идейные, межличностные и т.д.», – отметил Казакевич.

«Это совершенно несвоевременная инициатив, даже вредная»





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«Считаю, что это совершенно несвоевременная инициатива. Более того, даже вредная, т.к. она вносит неразбериху и сумятицу в итак еще не консолидированное институты оппозиции. Процесс создания партии будет раздроблять оппозиционное поле, дезориентировать общество, переориентировать его на другую активность, далекую от того, чтобы осуществлять дальнейшее давление на власть», – считает Усов.

«Она вполне выгодна для властей, т.к. встраивается в курс конституционных псевдореформ, псевдодиалога с обществом, переводит протест в «конструктивное русло», что означает снижение уровня нажима на власть. Это также подрыв авторитета существующих оппозиционных институтов, штаба Тихановской, НАУ и Координационного совета, снижение их влияния. Создавая свою структуру, Бабарико фактически становится на один уровень с ними», – сказал Усов.

«Опасаюсь, что потом может возникнуть партия Тихановской, партия Латушко, партия Цепкало. И они скорее будут конкурировать между собой, нежели взаимодействовать», – сказал Усов.

«Это все манипуляции. Не думаю, что стоит рассчитывать на то, что вместо мажоритарной будет создана пропорционально-мажоритарная избирательная система. Даже если будут изменены какие-то параграфы в Конституции, это не значит, что будут реально изменены условия для политической жизни. Если какая-то партия будет представлять угрозу для власти, она не будет зарегистрирована, а будет уничтожена», – считает Усов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Это выгодно для властей». Какое будущее ждет партию Бабарико? Над демократическим движением нависла угроза раскола?

Программа партии пока разрабатывается и будет представлена на учредительном съезде. Если власти откажут структуре в регистрации, штабнамерен действовать в рамках юридического статуса «Оргкомитет политической партии». Он позволяет проводить мероприятия и совершать политические действия.Одновременно с объявлением о создании партии было сообщено, что это не означает раскола демократического движения:поинтересовался у экспертов: как создание новой партии может повлиять на ситуацию в Беларуси?Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарииотметил, что у партии «Вместе» есть потенциал.Почему власти могут разрешить легальную деятельность партии под руководством человека, которого, исходя их соцопросов, называют главным соперником Лукашенко?Ранее ходили слухи, что Кремль хочет создать в Беларуси пророссийские партии и что Бабарико может быть человеком Москвы. Стоит ли здесь искать связь с новой партией «Вместе»?Не несет ли создание новой партии угрозы раскола?Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что не приветствует создание новой партии.Он полагает, что инициатива может быть на руку режиму.Он добавил, что для властей важно снизить влияние центров, которые находятся за границей, а появление новой партии внутри страны может этому способствовать.Ранее появлялась информация, что изменения Конституции могут касаться развития партийной системы в стране.