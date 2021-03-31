«Разговоры о конституционной реформе – просто предмет торга»

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт о том, когда и почему власти заводят разговор о переменах.

Вчера Лукашенко провел совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. По его словам, этот процесс должен быть тесно увязан с конституционной реформой.

– Так нет никакой реформы, – комментирует прошедшее совещание на Примусе ведущий эксперт Научно-исследовательского центра Мизеса Валерий Семилетов. – Что такое конституционная реформа в Республике Беларусь? В августе 2020-го говорили о том, что конституция будет принята в октябре, когда наступил октябрь, отложили вопросы проведения Всебелорусского народного собрания и конституционной реформы на конец зимы, в конце зимы мы отложили реформы на осень 2021-го.

Сейчас мы продолжаем проводить совещания, и чем это все закончится? Осенью мы перенесем проведение конституционной реформы на зиму 2022 года.

Это просто предмет торга. Летом 2017 года уже говорилось о возможности изменения Основного закона страны. А давайте вспомним, после чего обсуждался этот вопрос? После протестов «нетунеядцев» зимой и весной 2017-го. Тогда – оп! – на волне протестов и была извлечена из-под покрывала конституционная реформа.

Когда еще поднимался этот вопрос? В 1996 году, когда реформа, по сути, была осуществлена путем референдума. Тогда происходило очень сильное противостояние элит и номенклатуры, и конституционная реформа была нужна как способ перераспределения полномочий, укрепления власти: «или – или».

То есть, как только у нас появляется внутренняя нестабильность, нужно на всякий случай говорить: давайте изменим Конституцию и договоримся, как нам жить дальше.

Я не думаю, что сегодня важно обсуждать, будет ли референдум по Конституции или не будет. Потому что ничего существенного при текущем методе принятия решений изменено не будет. Это будет формат изменений, допустим, по принципу Казахстана, или любая другая имитация.

…Любая политическая активность, даже в правовом поле, любые выборы – местные, парламентские, президентские, любой референдум сейчас будет очень сильно политизировать общество и создавать новую повестку и причину для недовольства, протестных действий и так далее.