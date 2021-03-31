Латушко предложил созвать Международную конференцию высокого политического уровня по Беларуси

Накануне глава Народного антикризисного управления Павел Латушко принял участие в Международной конференции, организованной верхней палатой польского парламента «Беларусь 2021 «Перспектива перемен».



Фото из телеграм-канала Павла Латушко

Как сообщается , политик предложил рассмотреть возможность созыва Международной конференции высокого политического уровня по Беларуси с целью выработки ключевых решений по прекращению массовых репрессий и созданию условий выхода из политического кризиса в Беларуси.

Кроме этого Латушко возобновил обсуждение вопроса о необходимости создания на основании ноябрьской резолюции Европарламента Миссии высокого уровня по Беларуси.

Один из лидеров белорусской оппозиции в изгнании также предложил международным институтам вернуться к реализации формулы, предложенной НАУ в ноябре 2020-го, — «принуждение к диалогу» посредством внутреннего давления и внешних санкций.

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