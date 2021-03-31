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Какую комиссию берут банки за сообщения о ваших расходах

31.03.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы защитить себя от мошенников и быть в курсе всех своих операций по карте, в банках предусмотрена такая услуга как sms-информирование. Сообщения на телефон приходят как о расходных операциях (например, при оплате покупок в магазине), так и о приходных (например, о зачислении зарплаты). Но эта услуга платная. FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоит sms-информирование в каждом банке, какие тарифы можно выбрать и нужно ли платить за пользование интернет- или мобильным банком, в которых также можно проверить свои расходы и зачисления.


Изображение: huffpost.com

В таблице указана информация по дебетовым картам для физических лиц.

Самая высокая комиссия — 3,50 BYN за пользование услугой sms-информирование — взимается по картам Белгазпромбанка и Банка ВТБ. В остальных в среднем плата составляет 2,50−3 BYN ежемесячно (за полный тариф).

Услугу можно отключать и подключать самостоятельно. Чаще всего это можно сделать удаленно, но в некоторых банках придется прийти в офис (например, клиентам Статусбанка).

В интернет- или мобильном банке тоже можно узнать информацию о своих приходных и расходных операциях. Почти во всех учреждениях эти сервисы бесплатны, но в Белагропромбанке за просмотр мини-выписки (последние операции за сутки) снимается 0,20 BYN. А в Банке Решение за подключение (нужно писать заявление) и пользование интернет-банкингом взимается комиссия 5 BYN в год.

В Беларусбанке за услугу М-банкинг с sms-информированием также предусмотрена плата. За пакет «Базовый» (приходные операции) — 0,85 BYN, за пакет «Полный» (приходные и расходные) — 1,45 BYN. В рамках акции новым пользователям «М-Банкинга» первый месяц не нужно платить за эти пакеты. Если у клиента уже есть зарегистрированная в «М-банкинге» карточка, оплаченная (по полной стоимости без скидок) и подключенная к пакету услуг с оповещением «Базовый» или «Полный», то при подключении других карт к этим пакетам будет скидка 0,60 BYN.

Название банка

Особенности услуги sms-оповещение

Стоимость

Альфа-Банк

Информация о всех приходных и расходных операциях по счету.

По картам в рамках пакетов решений плата будет отличаться.

Например, в пакете «Gold» — к 1 карте услуга подключается бесплатно, к остальным — 2,09 BYN, в «Platinum» — к 2 картам бесплатно, по остальным — 1,79 BYN.

Информация о всех операциях по карте без пакета решений — 2,99 BYN

Белагропромбанк

В пакете «М» обслуживаются карты БЕЛКАРТ «Забота», Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота». В нем предусмотрены смс за приходные операции, в пакете «L» (Visa Gold, Mastercard Gold, платежное кольцо «PayRing») за приходные и расходные за границей, в «XL» (Visa Platinum, Visa Infinite) — за приходные и расходные (в Беларуси и за пределами).

Карточки БЕЛКАРТ «Забота», Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота» и платежное кольцо «PayRing» могут обслуживаться в пакете «XL» с 50% скидкой.

Пакет «М» — 1,15 BYN, «L» — 1,95 BYN, «XL» — 2,75 BYN.

Беларусбанк

1) sms-оповещение о расходных или приходных операциях (по выбору клиента).

2) sms-оповещение о расходных и приходных операциях.

Также можете рассмотреть услугу М-банкинг, в рамках которой Вы сможете активировать пакет услуг, включающий SMS-оповещение:

Услуга Интернет-банкинг подключается бесплатно, абонентская плата банком не предусмотрена.

Тарифы за пользование сервисом М-банкинг здесь.

1) 1,50 BYN

2) 2 BYN

Банк БелВЭБ

При первом подключении карточки плата за услугу «sms-оповещение» (приходные и расходные операции) взимается с 4-го месяца.

2,50 BYN

Белгазпромбанк

Информация о расходных и приходных операциях.

3,50 BYN

Белинвестбанк

Тариф «Приходный» — sms по всем приходным операциям.

Тариф «Расчетливый» — sms по всем расходным операциям.

Тариф «Индивидуальный» — sms по всем операциям (расходным и приходным).

«Приходный» — 1, 30 BYN

«Расчетливый» — 2,10 BYN

«Индивидуальный» — 2,90 BYN

Белорусский народный банк

Информация о расходных и приходных операциях.

3 BYN

БПС-Сбербанк

1) Информация о приходных и расходных операциях без ограничения суммы.

2) Информация о приходных и расходных операция на сумму свыше 40 BYN.

1) 2,99 BYN

2) 1,99 BYN (или может входить в стоимость пакета услуг)

БСБ Банк

Информация о приходных и расходных операциях, плата снимается с 4-го месяца обслуживания.

1,50 BYN

Sms-оповещение за операции в интернете и за границей — без комиссии

БТА Банк

Информация о приходных и расходных операциях.

1,99 BYN

По карте Visa Platinum — без комиссии

Банк ВТБ

За все приходные и расходные операции.

3,50 BYN

Банк Дабрабыт

Пакет 1 — информирование о приходных операциях.

Пакет 2 — информирование о расходных операциях.

Пакет 3 — информирование о приходных и расходных операциях.

При подключении 2-го пакета информация о приходных операциях приходить не будет.

1) бесплатно

2) 2 BYN

3) 3 BYN

Идея Банк

Если услуга подключается впервые, то оплата начинается с 4-го месяца обслуживания.

Если повторно, то оплата со 2-го месяца.

2,50 BYN

МТБанк

Информация о приходных и расходных операциях.

2,3 BYN (по некоторым картам плата входит в сервисное обслуживание)

Paritetbank

Пакет «Приходный» — информация обо всех зачислениях на карту.

Пакет «Расходный» — информация о расходных операциях на сумму свыше 5 BYN.

Пакет «Стандартный» — информация о приходных и расходных операциях на сумму свыше 5 рублей.

Пакет «Расширенный» — информация обо всех операциях (попытках совершения операций, возвратах), независимо от суммы и территории.

«Приходный» — без комиссии

«Расходный» — 2,30 BYN

«Стандартный» — 2,40 BYN

«Расширенный» — 2,90 BYN

При подключении первых трех пакетов на карты Visa Platinum/Visa Infinite плата не взимается.

Приорбанк

Услуга «СМС» — информация об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции.

Услуга «СМС+» — информация о приходных и расходных операциях свыше 50 BYN, в Услуге «СМС.PRO» — информация обо всех приходных операциях от 0,10 BYN и обо всех расходных, а также в обоих случаях оповещение об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции.

Для карточек без пакета услуг:

«СМС» — без комиссии (всегда).

«СМС+» — 1,5 BYN (пенсионные карты — 0,45 BYN)

«СМС.PRO» — 2 BYN (пенсионные карты — 0,85 BYN)

Для карт в пакетах услуг «Золотой» и «Платиновый» услуга включена в стоимость, для карт в пакете услуг «Классический» списывается комиссия за услугу «СМС.PRO», в пакете «Стандартный» — за «СМС+» или «СМС.PRO»

Банк Решение

Пакет «Стандарт» — приходные и расходные операции, а также информация об отказе операции и отмене.

1,99 BYN

Для виртуальных карт, пенсионных и Visa Platinum — без комиссии.

РРБ-Банк

Информация о расходных и приходных операциях.

1,50 BYN

Статусбанк

Информация о расходных и приходных операциях. Плата взимается со 2-го месяца.

1,99 BYN

Технобанк

Информация о расходных и приходных операциях.

1,90 BYN

Франсабанк

Информация о расходных и приходных операциях.

1,50 BYN

Цептер Банк

Информация о расходных и приходных операциях.

Для карт в белорусских рублях — 2 BYN,

в иностранной валюте — 3 BYN.

Название банка

Особенности услуги sms-оповещение

Стоимость

Альфа-Банк

Информация о всех приходных и расходных операциях по счету.

По картам в рамках пакетов решений плата будет отличаться.

Например, в пакете «Gold» — к 1 карте услуга подключается бесплатно, к остальным — 2,09 BYN, в «Platinum» — к 2 картам бесплатно, по остальным — 1,79 BYN.

Информация о всех операциях по карте без пакета решений — 2,99 BYN

Белагропром-банк

В пакете «М» обслуживаются карты БЕЛКАРТ «Забота», Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота». В нем предусмотрены смс за приходные операции, в пакете «L» (Visa Gold, Mastercard Gold, платежное кольцо «PayRing») за приходные и расходные за границей, в «XL» (Visa Platinum, Visa Infinite) — за приходные и расходные (в Беларуси и за пределами).

Карточки БЕЛКАРТ «Забота», Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота» и платежное кольцо «PayRing» могут обслуживаться в пакете «XL» с 50% скидкой.

Пакет «М» — 1,15 BYN, «L» — 1,95 BYN, «XL» — 2,75 BYN.

Беларусбанк

1) sms-оповещение о расходных или приходных операциях (по выбору клиента).

2) sms-оповещение о расходных и приходных операциях.

Также можете рассмотреть услугу М-банкинг, в рамках которой Вы сможете активировать пакет услуг, включающий SMS-оповещение:

Услуга Интернет-банкинг подключается бесплатно, абонентская плата банком не предусмотрена.

Тарифы за пользование сервисом М-банкинг здесь.

1) 1,50 BYN

2) 2 BYN

Банк БелВЭБ

При первом подключении карточки плата за услугу «sms-оповещение» (приходные и расходные операции) взимается с 4-го месяца.

2,50 BYN

Белгазпром-банк

Информация о расходных и приходных операциях.

3,50 BYN

Белинвест-банк

Тариф «Приходный» — sms по всем приходным операциям.

Тариф «Расчетливый» — sms по всем расходным операциям.

Тариф «Индивидуальный» — sms по всем операциям (расходным и приходным).

«Приходный» — 1, 30 BYN

«Расчетливый» — 2,10 BYN

«Индивидуальный» — 2,90 BYN

Белорусский народный банк

Информация о расходных и приходных операциях.

3 BYN

БПС-Сбербанк

1) Информация о приходных и расходных операциях без ограничения суммы.

2) Информация о приходных и расходных операция на сумму свыше 40 BYN.

1) 2,99 BYN

2) 1,99 BYN (или может входить в стоимость пакета услуг)

БСБ Банк

Информация о приходных и расходных операциях, плата снимается с 4-го месяца обслуживания.

1,50 BYN

Sms-оповещение за операции в интернете и за границей — без комиссии

БТА Банк

Информация о приходных и расходных операциях.

1,99 BYN

По карте Visa Platinum — без комиссии

Банк ВТБ

За все приходные и расходные операции.

3,50 BYN

Банк Дабрабыт

Пакет 1 — информирование о приходных операциях.

Пакет 2 — информирование о расходных операциях.

Пакет 3 — информирование о приходных и расходных операциях.

При подключении 2-го пакета информация о приходных операциях приходить не будет.

1) бесплатно

2) 2 BYN

3) 3 BYN

Идея Банк

Если услуга подключается впервые, то оплата начинается с 4-го месяца обслуживания.

Если повторно, то оплата со 2-го месяца.

2,50 BYN

МТБанк

Информация о приходных и расходных операциях.

2,3 BYN (по некоторым картам плата входит в сервисное обслуживание)

Paritetbank

Пакет «Приходный» — информация обо всех зачислениях на карту.

Пакет «Расходный» — информация о расходных операциях на сумму свыше 5 BYN.

Пакет «Стандартный» — информация о приходных и расходных операциях на сумму свыше 5 рублей.

Пакет «Расширенный» — информация обо всех операциях (попытках совершения операций, возвратах), независимо от суммы и территории.

«Приходный» — без комиссии

«Расходный» — 2,30 BYN

«Стандартный» — 2,40 BYN

«Расширенный» — 2,90 BYN

При подключении первых трех пакетов на карты Visa Platinum/Visa Infinite плата не взимается.

Приорбанк

Услуга «СМС» — информация об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции.

Услуга «СМС+» — информация о приходных и расходных операциях свыше 50 BYN, в Услуге «СМС.PRO» — информация обо всех приходных операциях от 0,10 BYN и обо всех расходных, а также в обоих случаях оповещение об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции.

Для карточек без пакета услуг:

«СМС» — без комиссии (всегда).

«СМС+» — 1,5 BYN (пенсионные карты — 0,45 BYN)

«СМС.PRO» — 2 BYN (пенсионные карты — 0,85 BYN)

Для карт в пакетах услуг «Золотой» и «Платиновый» услуга включена в стоимость, для карт в пакете услуг «Классический» списывается комиссия за услугу «СМС.PRO», в пакете «Стандартный» — за «СМС+» или «СМС.PRO»

Банк Решение

Пакет «Стандарт» — приходные и расходные операции, а также информация об отказе операции и отмене.

1,99 BYN

Для виртуальных карт, пенсионных и Visa Platinum — без комиссии.

РРБ-Банк

Информация о расходных и приходных операциях.

1,50 BYN

Статусбанк

Информация о расходных и приходных операциях. Плата взимается со 2-го месяца.

1,99 BYN

Технобанк

Информация о расходных и приходных операциях.

1,90 BYN

Франсабанк

Информация о расходных и приходных операциях.

1,50 BYN

Цептер Банк

Информация о расходных и приходных операциях.

Для карт в белорусских рублях — 2 BYN,

в иностранной валюте — 3 BYN.

 
 
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