Какую комиссию берут банки за сообщения о ваших расходах

Чтобы защитить себя от мошенников и быть в курсе всех своих операций по карте, в банках предусмотрена такая услуга как sms-информирование. Сообщения на телефон приходят как о расходных операциях (например, при оплате покупок в магазине), так и о приходных (например, о зачислении зарплаты). Но эта услуга платная. FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоит sms-информирование в каждом банке, какие тарифы можно выбрать и нужно ли платить за пользование интернет- или мобильным банком, в которых также можно проверить свои расходы и зачисления.
В таблице указана информация по дебетовым картам для физических лиц.
Самая высокая комиссия — 3,50 BYN за пользование услугой sms-информирование — взимается по картам Белгазпромбанка и Банка ВТБ. В остальных в среднем плата составляет 2,50−3 BYN ежемесячно (за полный тариф).
Услугу можно отключать и подключать самостоятельно. Чаще всего это можно сделать удаленно, но в некоторых банках придется прийти в офис (например, клиентам Статусбанка).
В интернет- или мобильном банке тоже можно узнать информацию о своих приходных и расходных операциях. Почти во всех учреждениях эти сервисы бесплатны, но в Белагропромбанке за просмотр мини-выписки (последние операции за сутки) снимается 0,20 BYN. А в Банке Решение за подключение (нужно писать заявление) и пользование интернет-банкингом взимается комиссия 5 BYN в год.
В Беларусбанке за услугу М-банкинг с sms-информированием также предусмотрена плата. За пакет «Базовый» (приходные операции) — 0,85 BYN, за пакет «Полный» (приходные и расходные) — 1,45 BYN. В рамках акции новым пользователям «М-Банкинга» первый месяц не нужно платить за эти пакеты. Если у клиента уже есть зарегистрированная в «М-банкинге» карточка, оплаченная (по полной стоимости без скидок) и подключенная к пакету услуг с оповещением «Базовый» или «Полный», то при подключении других карт к этим пакетам будет скидка 0,60 BYN.
Название банка
Особенности услуги sms-оповещение
Стоимость
Альфа-Банк
Информация о всех приходных и расходных операциях по счету.
По картам в рамках пакетов решений плата будет отличаться.
Например, в пакете «Gold» — к 1 карте услуга подключается бесплатно, к остальным — 2,09 BYN, в «Platinum» — к 2 картам бесплатно, по остальным — 1,79 BYN.
Информация о всех операциях по карте без пакета решений — 2,99 BYN
Белагропромбанк
В пакете «М» обслуживаются карты БЕЛКАРТ «Забота», Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота». В нем предусмотрены смс за приходные операции, в пакете «L» (Visa Gold, Mastercard Gold, платежное кольцо «PayRing») за приходные и расходные за границей, в «XL» (Visa Platinum, Visa Infinite) — за приходные и расходные (в Беларуси и за пределами).
Карточки БЕЛКАРТ «Забота», Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота» и платежное кольцо «PayRing» могут обслуживаться в пакете «XL» с 50% скидкой.
При первом подключении карточки плата за услугу «sms-оповещение» (приходные и расходные операции) взимается с 4-го месяца.
2,50 BYN
Белгазпромбанк
Информация о расходных и приходных операциях.
3,50 BYN
Белинвестбанк
Тариф «Приходный» — sms по всем приходным операциям.
Тариф «Расчетливый» — sms по всем расходным операциям.
Тариф «Индивидуальный» — sms по всем операциям (расходным и приходным).
«Приходный» — 1, 30 BYN
«Расчетливый» — 2,10 BYN
«Индивидуальный» — 2,90 BYN
Белорусский народный банк
Информация о расходных и приходных операциях.
3 BYN
БПС-Сбербанк
1) Информация о приходных и расходных операциях без ограничения суммы.
2) Информация о приходных и расходных операция на сумму свыше 40 BYN.
1) 2,99 BYN
2) 1,99 BYN (или может входить в стоимость пакета услуг)
БСБ Банк
Информация о приходных и расходных операциях, плата снимается с 4-го месяца обслуживания.
1,50 BYN
Sms-оповещение за операции в интернете и за границей — без комиссии
БТА Банк
Информация о приходных и расходных операциях.
1,99 BYN
По карте Visa Platinum — без комиссии
Банк ВТБ
За все приходные и расходные операции.
3,50 BYN
Банк Дабрабыт
Пакет 1 — информирование о приходных операциях.
Пакет 2 — информирование о расходных операциях.
Пакет 3 — информирование о приходных и расходных операциях.
При подключении 2-го пакета информация о приходных операциях приходить не будет.
1) бесплатно
2) 2 BYN
3) 3 BYN
Идея Банк
Если услуга подключается впервые, то оплата начинается с 4-го месяца обслуживания.
Если повторно, то оплата со 2-го месяца.
2,50 BYN
МТБанк
Информация о приходных и расходных операциях.
2,3 BYN (по некоторым картам плата входит в сервисное обслуживание)
Paritetbank
Пакет «Приходный» — информация обо всех зачислениях на карту.
Пакет «Расходный» — информация о расходных операциях на сумму свыше 5 BYN.
Пакет «Стандартный» — информация о приходных и расходных операциях на сумму свыше 5 рублей.
Пакет «Расширенный» — информация обо всех операциях (попытках совершения операций, возвратах), независимо от суммы и территории.
«Приходный» — без комиссии
«Расходный» — 2,30 BYN
«Стандартный» — 2,40 BYN
«Расширенный» — 2,90 BYN
При подключении первых трех пакетов на карты Visa Platinum/Visa Infinite плата не взимается.
Приорбанк
Услуга «СМС» — информация об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции.
Услуга «СМС+» — информация о приходных и расходных операциях свыше 50 BYN, в Услуге «СМС.PRO» — информация обо всех приходных операциях от 0,10 BYN и обо всех расходных, а также в обоих случаях оповещение об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции.
Для карточек без пакета услуг:
«СМС» — без комиссии (всегда).
«СМС+» — 1,5 BYN (пенсионные карты — 0,45 BYN)
«СМС.PRO» — 2 BYN (пенсионные карты — 0,85 BYN)
Для карт в пакетах услуг «Золотой» и «Платиновый» услуга включена в стоимость, для карт в пакете услуг «Классический» списывается комиссия за услугу «СМС.PRO», в пакете «Стандартный» — за «СМС+» или «СМС.PRO»
Банк Решение
Пакет «Стандарт» — приходные и расходные операции, а также информация об отказе операции и отмене.
1,99 BYN
Для виртуальных карт, пенсионных и Visa Platinum — без комиссии.
РРБ-Банк
Информация о расходных и приходных операциях.
1,50 BYN
Статусбанк
Информация о расходных и приходных операциях. Плата взимается со 2-го месяца.
1,99 BYN
Технобанк
Информация о расходных и приходных операциях.
1,90 BYN
Франсабанк
Информация о расходных и приходных операциях.
1,50 BYN
Цептер Банк
Информация о расходных и приходных операциях.
Для карт в белорусских рублях — 2 BYN,
в иностранной валюте — 3 BYN.
Название банка
Особенности услуги sms-оповещение
Стоимость
Альфа-Банк
Информация о всех приходных и расходных операциях по счету.
По картам в рамках пакетов решений плата будет отличаться.
Например, в пакете «Gold» — к 1 карте услуга подключается бесплатно, к остальным — 2,09 BYN, в «Platinum» — к 2 картам бесплатно, по остальным — 1,79 BYN.
Информация о всех операциях по карте без пакета решений — 2,99 BYN
Белагропром-банк
В пакете «М» обслуживаются карты БЕЛКАРТ «Забота», Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота». В нем предусмотрены смс за приходные операции, в пакете «L» (Visa Gold, Mastercard Gold, платежное кольцо «PayRing») за приходные и расходные за границей, в «XL» (Visa Platinum, Visa Infinite) — за приходные и расходные (в Беларуси и за пределами).
Карточки БЕЛКАРТ «Забота», Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота» и платежное кольцо «PayRing» могут обслуживаться в пакете «XL» с 50% скидкой.
При первом подключении карточки плата за услугу «sms-оповещение» (приходные и расходные операции) взимается с 4-го месяца.
2,50 BYN
Белгазпром-банк
Информация о расходных и приходных операциях.
3,50 BYN
Белинвест-банк
Тариф «Приходный» — sms по всем приходным операциям.
Тариф «Расчетливый» — sms по всем расходным операциям.
Тариф «Индивидуальный» — sms по всем операциям (расходным и приходным).
«Приходный» — 1, 30 BYN
«Расчетливый» — 2,10 BYN
«Индивидуальный» — 2,90 BYN
Белорусский народный банк
Информация о расходных и приходных операциях.
3 BYN
БПС-Сбербанк
1) Информация о приходных и расходных операциях без ограничения суммы.
2) Информация о приходных и расходных операция на сумму свыше 40 BYN.
1) 2,99 BYN
2) 1,99 BYN (или может входить в стоимость пакета услуг)
БСБ Банк
Информация о приходных и расходных операциях, плата снимается с 4-го месяца обслуживания.
1,50 BYN
Sms-оповещение за операции в интернете и за границей — без комиссии
БТА Банк
Информация о приходных и расходных операциях.
1,99 BYN
По карте Visa Platinum — без комиссии
Банк ВТБ
За все приходные и расходные операции.
3,50 BYN
Банк Дабрабыт
Пакет 1 — информирование о приходных операциях.
Пакет 2 — информирование о расходных операциях.
Пакет 3 — информирование о приходных и расходных операциях.
При подключении 2-го пакета информация о приходных операциях приходить не будет.
1) бесплатно
2) 2 BYN
3) 3 BYN
Идея Банк
Если услуга подключается впервые, то оплата начинается с 4-го месяца обслуживания.
Если повторно, то оплата со 2-го месяца.
2,50 BYN
МТБанк
Информация о приходных и расходных операциях.
2,3 BYN (по некоторым картам плата входит в сервисное обслуживание)
Paritetbank
Пакет «Приходный» — информация обо всех зачислениях на карту.
Пакет «Расходный» — информация о расходных операциях на сумму свыше 5 BYN.
Пакет «Стандартный» — информация о приходных и расходных операциях на сумму свыше 5 рублей.
Пакет «Расширенный» — информация обо всех операциях (попытках совершения операций, возвратах), независимо от суммы и территории.
«Приходный» — без комиссии
«Расходный» — 2,30 BYN
«Стандартный» — 2,40 BYN
«Расширенный» — 2,90 BYN
При подключении первых трех пакетов на карты Visa Platinum/Visa Infinite плата не взимается.
Приорбанк
Услуга «СМС» — информация об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции.
Услуга «СМС+» — информация о приходных и расходных операциях свыше 50 BYN, в Услуге «СМС.PRO» — информация обо всех приходных операциях от 0,10 BYN и обо всех расходных, а также в обоих случаях оповещение об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции.
Для карточек без пакета услуг:
«СМС» — без комиссии (всегда).
«СМС+» — 1,5 BYN (пенсионные карты — 0,45 BYN)
«СМС.PRO» — 2 BYN (пенсионные карты — 0,85 BYN)
Для карт в пакетах услуг «Золотой» и «Платиновый» услуга включена в стоимость, для карт в пакете услуг «Классический» списывается комиссия за услугу «СМС.PRO», в пакете «Стандартный» — за «СМС+» или «СМС.PRO»
Банк Решение
Пакет «Стандарт» — приходные и расходные операции, а также информация об отказе операции и отмене.
1,99 BYN
Для виртуальных карт, пенсионных и Visa Platinum — без комиссии.
РРБ-Банк
Информация о расходных и приходных операциях.
1,50 BYN
Статусбанк
Информация о расходных и приходных операциях. Плата взимается со 2-го месяца.