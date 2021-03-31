Какую комиссию берут банки за сообщения о ваших расходах

Источник материала: Tut.by

Чтобы защитить себя от мошенников и быть в курсе всех своих операций по карте, в банках предусмотрена такая услуга как sms-информирование. Сообщения на телефон приходят как о расходных операциях (например, при оплате покупок в магазине), так и о приходных (например, о зачислении зарплаты). Но эта услуга платная. FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоит sms-информирование в каждом банке, какие тарифы можно выбрать и нужно ли платить за пользование интернет- или мобильным банком, в которых также можно проверить свои расходы и зачисления.



Изображение: huffpost.com

В таблице указана информация по дебетовым картам для физических лиц.

Самая высокая комиссия — 3,50 BYN за пользование услугой sms-информирование — взимается по картам Белгазпромбанка и Банка ВТБ . В остальных в среднем плата составляет 2,50−3 BYN ежемесячно (за полный тариф).

Услугу можно отключать и подключать самостоятельно. Чаще всего это можно сделать удаленно, но в некоторых банках придется прийти в офис (например, клиентам Статусбанка).

В интернет- или мобильном банке тоже можно узнать информацию о своих приходных и расходных операциях. Почти во всех учреждениях эти сервисы бесплатны, но в Белагропромбанке за просмотр мини-выписки (последние операции за сутки) снимается 0,20 BYN. А в Банке Решение за подключение (нужно писать заявление) и пользование интернет-банкингом взимается комиссия 5 BYN в год.

В Беларусбанке за услугу М-банкинг с sms-информированием также предусмотрена плата. За пакет «Базовый» (приходные операции) — 0,85 BYN, за пакет «Полный» (приходные и расходные) — 1,45 BYN. В рамках акции новым пользователям «М-Банкинга» первый месяц не нужно платить за эти пакеты. Если у клиента уже есть зарегистрированная в «М-банкинге» карточка, оплаченная (по полной стоимости без скидок) и подключенная к пакету услуг с оповещением «Базовый» или «Полный», то при подключении других карт к этим пакетам будет скидка 0,60 BYN.

Название банка Особенности услуги sms-оповещение Стоимость Альфа-Банк Информация о всех приходных и расходных операциях по счету. По картам в рамках пакетов решений плата будет отличаться. Например, в пакете «Gold» — к 1 карте услуга подключается бесплатно, к остальным — 2,09 BYN, в «Platinum» — к 2 картам бесплатно, по остальным — 1,79 BYN. Информация о всех операциях по карте без пакета решений — 2,99 BYN Белагропромбанк В пакете «М» обслуживаются карты БЕЛКАРТ «Забота», Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота». В нем предусмотрены смс за приходные операции, в пакете «L» (Visa Gold, Mastercard Gold, платежное кольцо «PayRing») за приходные и расходные за границей, в «XL» (Visa Platinum, Visa Infinite) — за приходные и расходные (в Беларуси и за пределами). Карточки БЕЛКАРТ «Забота», Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота» и платежное кольцо «PayRing» могут обслуживаться в пакете «XL» с 50% скидкой. Пакет «М» — 1,15 BYN, «L» — 1,95 BYN, «XL» — 2,75 BYN. Беларусбанк 1) sms-оповещение о расходных или приходных операциях (по выбору клиента). 2) sms-оповещение о расходных и приходных операциях. Также можете рассмотреть услугу М-банкинг, в рамках которой Вы сможете активировать пакет услуг, включающий SMS-оповещение: Услуга Интернет-банкинг подключается бесплатно, абонентская плата банком не предусмотрена. Тарифы за пользование сервисом М-банкинг здесь . 1) 1,50 BYN 2) 2 BYN Банк БелВЭБ При первом подключении карточки плата за услугу «sms-оповещение» (приходные и расходные операции) взимается с 4-го месяца. 2,50 BYN Белгазпромбанк Информация о расходных и приходных операциях. 3,50 BYN Белинвестбанк Тариф «Приходный» — sms по всем приходным операциям. Тариф «Расчетливый» — sms по всем расходным операциям. Тариф «Индивидуальный» — sms по всем операциям (расходным и приходным). «Приходный» — 1, 30 BYN «Расчетливый» — 2,10 BYN «Индивидуальный» — 2,90 BYN Белорусский народный банк Информация о расходных и приходных операциях. 3 BYN БПС-Сбербанк 1) Информация о приходных и расходных операциях без ограничения суммы. 2) Информация о приходных и расходных операция на сумму свыше 40 BYN. 1) 2,99 BYN 2) 1,99 BYN (или может входить в стоимость пакета услуг) БСБ Банк Информация о приходных и расходных операциях, плата снимается с 4-го месяца обслуживания. 1,50 BYN Sms-оповещение за операции в интернете и за границей — без комиссии БТА Банк Информация о приходных и расходных операциях. 1,99 BYN По карте Visa Platinum — без комиссии Банк ВТБ За все приходные и расходные операции. 3,50 BYN Банк Дабрабыт Пакет 1 — информирование о приходных операциях. Пакет 2 — информирование о расходных операциях. Пакет 3 — информирование о приходных и расходных операциях. При подключении 2-го пакета информация о приходных операциях приходить не будет. 1) бесплатно 2) 2 BYN 3) 3 BYN Идея Банк Если услуга подключается впервые, то оплата начинается с 4-го месяца обслуживания. Если повторно, то оплата со 2-го месяца. 2,50 BYN МТБанк Информация о приходных и расходных операциях. 2,3 BYN (по некоторым картам плата входит в сервисное обслуживание) Paritetbank Пакет «Приходный» — информация обо всех зачислениях на карту. Пакет «Расходный» — информация о расходных операциях на сумму свыше 5 BYN. Пакет «Стандартный» — информация о приходных и расходных операциях на сумму свыше 5 рублей. Пакет «Расширенный» — информация обо всех операциях (попытках совершения операций, возвратах), независимо от суммы и территории. «Приходный» — без комиссии «Расходный» — 2,30 BYN «Стандартный» — 2,40 BYN «Расширенный» — 2,90 BYN При подключении первых трех пакетов на карты Visa Platinum/Visa Infinite плата не взимается. Приорбанк Услуга «СМС» — информация об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции. Услуга «СМС+» — информация о приходных и расходных операциях свыше 50 BYN, в Услуге «СМС.PRO» — информация обо всех приходных операциях от 0,10 BYN и обо всех расходных, а также в обоих случаях оповещение об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции. Для карточек без пакета услуг: «СМС» — без комиссии (всегда). «СМС+» — 1,5 BYN (пенсионные карты — 0,45 BYN) «СМС.PRO» — 2 BYN (пенсионные карты — 0,85 BYN) Для карт в пакетах услуг «Золотой» и «Платиновый» услуга включена в стоимость, для карт в пакете услуг «Классический» списывается комиссия за услугу «СМС.PRO», в пакете «Стандартный» — за «СМС+» или «СМС.PRO» Банк Решение Пакет «Стандарт» — приходные и расходные операции, а также информация об отказе операции и отмене. 1,99 BYN Для виртуальных карт, пенсионных и Visa Platinum — без комиссии. РРБ-Банк Информация о расходных и приходных операциях. 1,50 BYN Статусбанк Информация о расходных и приходных операциях. Плата взимается со 2-го месяца. 1,99 BYN Технобанк Информация о расходных и приходных операциях. 1,90 BYN Франсабанк Информация о расходных и приходных операциях. 1,50 BYN Цептер Банк Информация о расходных и приходных операциях. Для карт в белорусских рублях — 2 BYN, в иностранной валюте — 3 BYN.

Название банка Особенности услуги sms-оповещение Стоимость Альфа-Банк Информация о всех приходных и расходных операциях по счету. По картам в рамках пакетов решений плата будет отличаться. Например, в пакете «Gold» — к 1 карте услуга подключается бесплатно, к остальным — 2,09 BYN, в «Platinum» — к 2 картам бесплатно, по остальным — 1,79 BYN. Информация о всех операциях по карте без пакета решений — 2,99 BYN Белагропром-банк В пакете «М» обслуживаются карты БЕЛКАРТ «Забота», Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота». В нем предусмотрены смс за приходные операции, в пакете «L» (Visa Gold, Mastercard Gold, платежное кольцо «PayRing») за приходные и расходные за границей, в «XL» (Visa Platinum, Visa Infinite) — за приходные и расходные (в Беларуси и за пределами). Карточки БЕЛКАРТ «Забота», Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard Unembossed «Моцная картка» — «Забота» и платежное кольцо «PayRing» могут обслуживаться в пакете «XL» с 50% скидкой. Пакет «М» — 1,15 BYN, «L» — 1,95 BYN, «XL» — 2,75 BYN. Беларусбанк 1) sms-оповещение о расходных или приходных операциях (по выбору клиента). 2) sms-оповещение о расходных и приходных операциях. Также можете рассмотреть услугу М-банкинг, в рамках которой Вы сможете активировать пакет услуг, включающий SMS-оповещение: Услуга Интернет-банкинг подключается бесплатно, абонентская плата банком не предусмотрена. Тарифы за пользование сервисом М-банкинг здесь . 1) 1,50 BYN 2) 2 BYN Банк БелВЭБ При первом подключении карточки плата за услугу «sms-оповещение» (приходные и расходные операции) взимается с 4-го месяца. 2,50 BYN Белгазпром-банк Информация о расходных и приходных операциях. 3,50 BYN Белинвест-банк Тариф «Приходный» — sms по всем приходным операциям. Тариф «Расчетливый» — sms по всем расходным операциям. Тариф «Индивидуальный» — sms по всем операциям (расходным и приходным). «Приходный» — 1, 30 BYN «Расчетливый» — 2,10 BYN «Индивидуальный» — 2,90 BYN Белорусский народный банк Информация о расходных и приходных операциях. 3 BYN БПС-Сбербанк 1) Информация о приходных и расходных операциях без ограничения суммы. 2) Информация о приходных и расходных операция на сумму свыше 40 BYN. 1) 2,99 BYN 2) 1,99 BYN (или может входить в стоимость пакета услуг) БСБ Банк Информация о приходных и расходных операциях, плата снимается с 4-го месяца обслуживания. 1,50 BYN Sms-оповещение за операции в интернете и за границей — без комиссии БТА Банк Информация о приходных и расходных операциях. 1,99 BYN По карте Visa Platinum — без комиссии Банк ВТБ За все приходные и расходные операции. 3,50 BYN Банк Дабрабыт Пакет 1 — информирование о приходных операциях. Пакет 2 — информирование о расходных операциях. Пакет 3 — информирование о приходных и расходных операциях. При подключении 2-го пакета информация о приходных операциях приходить не будет. 1) бесплатно 2) 2 BYN 3) 3 BYN Идея Банк Если услуга подключается впервые, то оплата начинается с 4-го месяца обслуживания. Если повторно, то оплата со 2-го месяца. 2,50 BYN МТБанк Информация о приходных и расходных операциях. 2,3 BYN (по некоторым картам плата входит в сервисное обслуживание) Paritetbank Пакет «Приходный» — информация обо всех зачислениях на карту. Пакет «Расходный» — информация о расходных операциях на сумму свыше 5 BYN. Пакет «Стандартный» — информация о приходных и расходных операциях на сумму свыше 5 рублей. Пакет «Расширенный» — информация обо всех операциях (попытках совершения операций, возвратах), независимо от суммы и территории. «Приходный» — без комиссии «Расходный» — 2,30 BYN «Стандартный» — 2,40 BYN «Расширенный» — 2,90 BYN При подключении первых трех пакетов на карты Visa Platinum/Visa Infinite плата не взимается. Приорбанк Услуга «СМС» — информация об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции. Услуга «СМС+» — информация о приходных и расходных операциях свыше 50 BYN, в Услуге «СМС.PRO» — информация обо всех приходных операциях от 0,10 BYN и обо всех расходных, а также в обоих случаях оповещение об операциях в интернете и за границей, о блокировке карточки, отмене или запрете операции. Для карточек без пакета услуг: «СМС» — без комиссии (всегда). «СМС+» — 1,5 BYN (пенсионные карты — 0,45 BYN) «СМС.PRO» — 2 BYN (пенсионные карты — 0,85 BYN) Для карт в пакетах услуг «Золотой» и «Платиновый» услуга включена в стоимость, для карт в пакете услуг «Классический» списывается комиссия за услугу «СМС.PRO», в пакете «Стандартный» — за «СМС+» или «СМС.PRO» Банк Решение Пакет «Стандарт» — приходные и расходные операции, а также информация об отказе операции и отмене. 1,99 BYN Для виртуальных карт, пенсионных и Visa Platinum — без комиссии. РРБ-Банк Информация о расходных и приходных операциях. 1,50 BYN Статусбанк Информация о расходных и приходных операциях. Плата взимается со 2-го месяца. 1,99 BYN Технобанк Информация о расходных и приходных операциях. 1,90 BYN Франсабанк Информация о расходных и приходных операциях. 1,50 BYN Цептер Банк Информация о расходных и приходных операциях. Для карт в белорусских рублях — 2 BYN, в иностранной валюте — 3 BYN.