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Ночью на Одинцова Volkswagen сбил женщину

31.03.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина попала под колеса автомобиля на столичной улице Одинцова, сообщили в ГАИ.


По информации инспекторов, в ночь на 31 марта 33-летний водитель Volkswagen двигался по Одинцова со стороны улицы Лобанка в направлении улицы Якубовского. Вблизи дома № 65 он сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.


В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

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Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
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