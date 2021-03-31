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Ночью на Одинцова Volkswagen сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина попала под колеса автомобиля на столичной улице Одинцова,
По информации инспекторов, в ночь на 31 марта 33-летний водитель Volkswagen двигался по Одинцова со стороны улицы Лобанка в направлении улицы Якубовского. Вблизи дома № 65 он сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
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Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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