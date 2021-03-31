Если бы не оплата картой, машины могли стоить дешевле? Почему автодилерам невыгодны безналичные платежи

Источник материала: Tut.by

Автомобили у дилеров могли бы стоить немного дешевле, если бы не обязательство принимать оплату за купленные авто в любой форме, в том числе — банковскими картами. В чем же подвох в безналичных платежах для дилера и в чем выгода для покупателя?



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Фото: Павел Мурашко

«Бывают ситуации, когда всю маржу дилер отдает банку»

В 2018 году в Законе о защите прав потребителей появилась статья 9−1, которая говорит, что в зависимости от способа платежа торговая организация не имеет права изменять цену. Другими словами, отправляясь в дилерский салон приобретать автомобиль, вы вправе получить одну и ту же цену независимо от того, заплатите вы наличными, карточкой либо каким-то комбинированным способом. Для клиента, конечно, это удобно, а иногда и выгодно — по некоторым картам можно получить кэшбек от банка (если говорить просто: вернуть часть потраченных денег обратно).

Правда, по словам заместителя председателя Белорусской автомобильной ассоциации Сергея Вариводы, на практике оказывается, что как раз из-за оплаты по безналу и кэшбека конечная цена для покупателя оказывается выше.

— В России, например, своя система взаимоотношений между автодилерами и банками. У российских продавцов есть понятие «кумулятивная маржа». Они могут себе позволить работать с нулевой торговой наценкой, при этом получая бонусы от банка, от страховых компаний в том случае, если клиент берет, предположим, автомобиль в кредит. Чем автодилеры с успехом и пользуются.

В Беларуси обратная ситуация. Основной доход автодилера — это маржа. У нас она в среднем составляет 6% — где-то больше, где-то меньше. При этом автодилеры вынуждены сами доплачивать банкам и лизинговым организациям, чтобы снизить ставку и как-то стимулировать спрос на автомобили. И дополнительно дилер еще должен заплатить банку за эквайринг — возможность принимать платежи банковской картой — от 0,8 до 3% стоимости автомобиля.

— Если автосалон является клиентом этого банка, покупает у него валюту, кредитуется, то банк может пойти на какие-то уступки в плане эквайринга. Когда приходит клиент с карточкой другого банка — это будет совершенно другая история. Как правило, при оплате картой другого банка с дилера снимут комиссию в размере в среднем 1,7% от суммы оплаты. В итоге, треть своей маржи дилер платит банку за эквайринг. Если представить, что дилер работает с маржой 3%, то все эти деньги по сути уйдут банку. Но снижать процент банки не хотят, мотивируя тем, что плата зависит от стоимости услуг, которые оказывают международные платежные системы — Visa и Mastercard.

Страна Предельный размер комиссий* США 0,05% + $ 0,22, не распространяется на кредитные карты, корпоративные карты, карты небольших эмитентов Европейский союз 0,2% — дебетовые карты, 0,3% — кредитные карты, не распространяется на корпоративные карты Канада 1,5% — средневзвешенная комиссия по Visa/MasterCard, в национальной карточной системе межбанковская комиссия 0% Китай 0,35% — дебетовые карты, 0,45% — кредитные карты, комиссия платежной системы не более 0,065%, исключения для социально значимых услуг Австралия 0,08% — дебетовые карты, 0,5% — кредитные карты Индия 0,75 — для операций менее 2 тыс. рупий (около 1830 руб.), 1% — для операций более 200 тыс. рупий. *по данным ассоциации «Электронные деньги»

Дилеры неоднократно обращались с запросами по сложившейся ситуации в Нацбанк, но регулятор, отвечал, что в его функции не входит регулирование тарифной политики банков, и они вправе устанавливать тарифы самостоятельно, с учетом окупаемости и экономической целесообразности.

— Центробанк Российской федерации в свое время услышал автодилеров и пошел на то, чтобы отчасти административным путем, отчасти силой слова убедить коммерческие банки снижать плату за эквайринг. У нас же автодилер должен или сам добиваться лучших условий в плане платы за эквайринг, или идти в другой банк, — говорит Сергей Варивода.

За все платит покупатель





Эксперт не скрывает, что в такой ситуации все свои расходы автодилер должен закладывать в цену товара. И он это делает.

— Соответственно, даже когда вы пришли покупать машину, принеся всю сумму наличными, то будете вынуждены заплатить в цене товара эту средневзвешенную плату за безналичные расчеты. То есть эти расходы банка «размазаны» по всем продающимся автомобилям, и в итоге включаются в счет каждому покупателю, даже тому, кто не использует безналичные расчеты. Раньше, до вступления в силу поправок к Закону о защите прав потребителей, когда к нам приходил покупатель с наличными деньгами, мы предоставляли ему соответствующую скидку от разницы в стоимости расчетов. На сегодня мы законодательно лишены такой возможности.

Покупатель может выбрать иные способы безналичных расчетов, что в какой-то степени и создает на сегодня компромиссную ситуацию на рынке. Автодилеры рекомендуют и стараются помочь покупателю автомобиля совершить более дешевые способы безналичных платежей.

— Допустим, это может быть платеж через кассу банка, либо с использованием ЕРИП. Если раньше комиссия в ЕРИП была 0,5% вне зависимости от суммы платежа, что тоже немало при высокой стоимости автомобиля, то недавно ЕРИП снизил комиссию до трех базовых величин. Это уже приемлемо.

Cейчас по законодательству все сделки по приобретению автомобиля стоимостью свыше 1000 базовых величин, а это, за редким исключением, все новые автомобили, — проводятся только в безналичной форме. Изменения, которые сейчас рассматриваются, предполагают абсолютно все расчеты за автомобили между физическими лицами и юридическими проводить в безналичной форме.

— Как один из руководителей БАА я за то, чтобы расчеты становились более прозрачными, удобными, но и дешевыми для потребителя. На мой взгляд, при цене автомобиля 50 тысяч рублей отдать плюс-минус тысячу рублей банку за эквайринг — это слишком большая плата за проведение расчета.