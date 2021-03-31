Вясна , дело рассматривал председатель суда Вадим Мозоль. Гособвинитель – помощник прокурора Пружанского района Вероника Манец. Как передает ПЦ, дело рассматривалГособвинитель –





Согласно обвинению, Людмила Карасовская, имея умысел на публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, 11 декабря 2020 года в период времени с 15.06 до 16.41 часов, находясь по адресу своего места жительства, используя в качестве средства совершения преступления мобильный телефон, осознавая унизительный характер своего высказывания и с целью причинения ущебра авторитету государственной власти и управления, умышленно разместила в телеграм-канале "Пружаны/Пружана" комментарий под фото "потерпевшего" – слово “скот”. Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, данное слово имеет негативную оценку лица мужского пола - изображенного на фотографии Казаренко, является ненормативной формой речевого выражения, а также является грубым, оскорбительным в отношении потерпевшего. Тем самым обвиняемая совершила преступление, предусмотренное статье 369 Уголовного кодекса.





Подсудимая вину признала частично: комментарий она оставила, но не ожидала уголовной ответственности просто за одно слово и не хотела оскорбить или обидеть Казаренко.









Скриншот информации о "потерпевшем", размещенной в телеграм-канале "Пружаны/Пружана", под которой был размещен пост





В суде Людмила Карасовская пояснила, что 11 декабря пролистывала информацию, у нее была спонтанная эмоциональная реакция на описание, которое было размещено под фотографией, обидеть никого не хотела. Говорит, что не смотрела на фото, а смотрела на описательный текст – он ее зацепил: стало обидно за пожилого 64-летнего мужчину, которого оштрафовали на 20 базовых величин.





До этого с потерпевшим знакома не была, никогда его не видела. Утверждает, что не было ни цели, ни мотива у ее поступка, а только эмоции. Не вспомнила бы про этот свой комментарий, если бы около 10 часов утра 31 декабря не пришел следователь и не показал его скриншот с телеграм-канала.





Дома у обвиняемой провели осмотр, выходя из дома женщина под эмоциями разбила свой мобильный телефон.





Обвиняемая публично принесла извинения Дмитрию Казаренко, и позже испытала шок, когда видео с ее извинениями показали по всем новостным каналам страны.





На вопрос судьи, унижает ли слово “скот” личное достоинство человека, независимо от занимаемой должности, Людмила Карасовская сказала, что не знает.





Дмитрий Казаренко рассказал, что с июня 2019 года работает участковым инспектором на территории Пружанского района, в его обязанности входит охрана общественного порядка. 14 декабря 2020 года в ходе мониторинга телеграмма был выявлен факт размещения его личных данных и комментариев под ними, один из которых содержал слово “скот”.





“Данное выражение считаю оскорбительным, унижающим мою честь и достоинство, дискредитирующим меня в глазах общественности, формирует неприязненное отношение ко мне”, - сказал потерпевший.





Он также заявил гражданский иск на возмещение морального вреда на сумму 300 рублей с учетом принесенных обвиняемой публичных извинений. Его "нравственные страдания" выразились в личных переживаниях и переживаниях его близких, чувстве горечи и обиды.





Если суд удовлетворит заявленный иск – денежные средства Дмитрий Казаренко обещает направить на благотворительность.





Людмила Карасовская признала заявленный иск в полном объеме.





После этого судом были исследованы письменные материалы дела, прошли прения сторон.





Вероника Малец посчитала, что вина подсудимой доказана полностью в ходе судебного заседания, а частичное признание вины и якобы неправдивые показания Людмилы Карасовской обусловлены ее желанием избежать уголовной ответственности.





Просила суд признать женщину виновной в совершении преступления, предусмотренной ст. 369 УК, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года.





Также удовлетворить заявленный гражданский иск о возмещении морального вреда в пользу Дмитрия Казаренко в размере 300 рублей.





Защитник Людмилы Карасовской обратила внимание, что в действиях ее подзащитной нет состава преступления: ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания не были добыты достоверные доказательства, подтверждающие наличие умысла на совершение общественно-опасного деяния, а также цели – оскорбления представителя власти.





Утверждала, что комментарий женщина разместила под эмоциями, не относилась к слову “скот” как оскорбительному и считала его разговорным. Адвокат подсудимой просила суд ее оправдать, но если суд не согласится – учесть, что женщина принесла публичные извинения, которые транслировались по госканалам, а также то, что она осуществляет уход за престарелой матерью и свекровью, на ее иждивении находится супруг-пенсионер, просила назначить более мягкое наказание в виде штрафа.





В последнем слове Людмила Карасовская сказала, что те три месяца, что велось следствие, для нее стали шоком – не знала, что за одно слово могут привлечь к уголовной ответственности. За это время у нее ухудшилось здоровье – и это уже достаточное наказание.





Приговор был объявлен в 9 часов утра 31 марта. Суд полностью поддержал обвинение