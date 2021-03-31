Не пора ли Владимиру Макею уступить кресло министра сыну?

Народная воля. То, что происходит в нашей стране, – это не просто политический кризис. Его особенность – конфликт интересов людей разных взглядов, разных поколений, глубокий разлом в семейных отношениях. Вот и вспыхнувший на днях скандал вокруг заявления посольства США в Беларуси лишний раз подчеркивает именно такую природу ситуации, сложившейся в наших родных пенатах, пишет





Не будем цитировать высказывания по этому поводу известных аналитиков, экспертов, блогеров, предоставим возможность поразмыслит читателям. С этой целью мы публикуем как документ, обнародованный американской дипмиссией, так и все те материалы, которые появились в виде цепной реакции и стали предметом громкого общественного обсуждения.





Заголовок, предваряющий всю тематическую подборку, возможно, в какой-то мере и тенденциозен, но он, полагаем, в то же время и актуален. Его заперсонифицированность имеет и явное обобщающее значение. Есть основания полагать, что и дети других первых лиц государства не разделяют позиции родителей.





Заявление посольства США

Посольство Соединенных Штатов Америки поздравляет всех белорусов с 103-й годовщиной провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. Хотя более века прошло с момента первого провозглашения государственности, последние события показывают, что борьба белорусов за свободу и демократию продолжается.





В настоящее время тысячи белорусов всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как режим прибег к запугиванию, насилию и применению смертоносного оружия, чтобы удержаться у власти.





С 1991 года Конгресс США и каждая президентская администрация неизменно поддерживали суверенитет независимой Беларуси. Акт о демократии в Беларуси 2004 года и несколько обновленных версий этого акта с тех пор оказали поддержку в укреплении демократии, прав человека, независимых СМИ и гражданского общества и были направлены на предотвращение коррупции и посягательств на институты демократии и прав человека.





Акт о демократии, правах человека и суверенитете в Беларуси 2020 года сигнализирует о том, что обязательства США остаются сегодня так же актуальны, как и в 2004 году.





Соединенные Штаты поздравляют народ Беларуси с 25 Марта и с нетерпением ждут того дня, когда белорусский народ сможет самостоятельно определять свое будущее.





25 марта 2021 года.





Комментарий пресс-службы МИД в связи с заявлением Посольства США от 25 марта 2021 года

В связи с заявлением Посольства США от 25 марта 2021 г. выражаем искреннюю признательность американской стороне за проявленную наконец-то готовность перевести двустороннюю риторику в конструктивное русло и за поздравление со значимой датой в истории нашей страны. Будем только приветствовать распространение данной практики и на государственные праздники.





Мы признаем свои ошибки и пользуемся случаем, чтобы принести извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников.





К сожалению, сегодня американское общество глубоко расколото, как заявил Дж.Байден: «Я полностью сосредоточен на том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию… Силы, разделяющие нас, очень глубоки и сильны… Давайте начнем сначала. Давайте начнем слушать друг друга, воспринимать друг друга, видеть друг друга…»





Мы также поддерживаем устремления американского народа к лучшему будущему – в этот день и каждый день! Поэтому считаем, что только подлинный инклюзивный диалог поможет американской нации объединиться в этот сложный момент истории. В качестве бескорыстного жеста доброй воли Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках ТКГ, готова предложить свои услуги в деле организации такого процесса. Мы окажем любое посильное содействие, в том числе с привлечением наших партнеров по интеграционным структурам.





Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны.





Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов.





Мы восхищаемся мужеством и решительностью американских героев, среди которых Дж.Ассандж, Э.Сноуден и Ч.Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе.





Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия.





Мы благодарны назначенному Послу США в Беларуси Дж.Фишер за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы. Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос.





В знак неимоверной признательности МИД готов вне очереди принять заявку Ее Превосходительства на получение белорусского гражданства, чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании. Это же можно сделать и без гражданства на какой-нибудь признанной Дж.Фишер электронной платформе.





Мы не можем не отреагировать и на протянутую американской стороной руку помощи в проведении выборов. Такие достижения американской избирательной системы, как голосование по почте и коллегия выборщиков вместо прямого волеизъявления, могут быть востребованы и изучены белорусской стороной.





Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией.





Могли бы перебросить находящиеся в регионе белорусские строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в преодолении последствий природной стихии.





Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты.





Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси!





Виталий МАКЕЙ (сын министра иностранных дел Беларуси):













– Работая ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси, всегда гордился, что принадлежу к сообществу профессионалов. Множество раз убеждался в том, что интеллект, образованность, культура и эрудированность наших дипломатов – это не клише, а реальные качества людей, работающих на благо страны.





Тем более печально наблюдать ряд публичных заявлений МИДа за последнее время, включая и нынешний комментарий.





Нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль. Наоборот: еще сильнее подчеркнет посредственность.





Мне грустно, что мои бывшие коллеги, ко многим из которых я испытываю искренние дружеские чувства, вынуждены мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество. Очень хотелось бы, чтобы в это удушливое время профессионалы сохранили свои знания, навыки, опыт и нравственные ориентиры.





Они нам всем еще понадобятся.





ДОСЬЕ





В МИДе Виталий Макей занимал пост заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии.





До 2017 года Виталий Макей был советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН и работал первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.





О его увольнении из МИДа стало известно 24 сентября 2020 года. Виталий Макей ушел тихо, ни он сам, ни его отец не делали по этому поводу вообще никаких комментариев. На просьбу журналистов прокомментировать свой уход Виталий Макей тогда ответил так: «Я воздержусь от комментариев. Надеюсь на ваше понимание».





Жена Виталия Макея Маргарита подписывала петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским, а после президентских выборов минувшего года, 13 августа, добавила рамку «Остановите насилие!» на свое фото в «Фейсбуке».









Владимир МАКЕЙ, министр иностранных дел Республики Беларусь:

– Огромное количество комментариев по поводу вчерашнего заявления пресс-службы МИД, при этом конституционное большинство – позитив, говорит о правильности и актуальности вопроса. Кстати, это заявление относится не только к заокеанским партнерам, но и к тем, кто находится ближе… ЛЮБЛЮ БЕЛАРУСЬ!!!





(Этот пост был проиллюстрирован фотографией семейной овчарки.)