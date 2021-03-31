Евро и доллар проседают, российский рубль набирает обороты

Источник материала: Onliner

На Московской бирже вот уже который день проседают доллар и евро. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения доллара и евро. Российский рубль набирает обороты.

Доллар на старте торгов просел на 0,14 копейки. Сейчас он торгуется по 2,6228.

Евро просел на 0,33 копейки. Его покупают и продают по 3,0776.

Сотня российских рублей набрала 0,41 копейки. Она торгуется по 3,4681.

Во вторник доллар набрал 0,14 копейки и стал стоить 2,6242 белорусского рубля. Евро просел на 0,96 копейки, до 3,0809 белорусского. Российский рубль подорожал на 0,52 копейки, до 3,4640.