ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евро и доллар проседают, российский рубль набирает обороты

31.03.2021 10:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На Московской бирже вот уже который день проседают доллар и евро. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения доллара и евро. Российский рубль набирает обороты.

Доллар на старте торгов просел на 0,14 копейки. Сейчас он торгуется по 2,6228.

Евро просел на 0,33 копейки. Его покупают и продают по 3,0776.

Сотня российских рублей набрала 0,41 копейки. Она торгуется по 3,4681.

Во вторник доллар набрал 0,14 копейки и стал стоить 2,6242 белорусского рубля. Евро просел на 0,96 копейки, до 3,0809 белорусского. Российский рубль подорожал на 0,52 копейки, до 3,4640.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Московской бирже вот уже который день проседают доллар и евро. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения доллара и евро. Российский рубль...
 
Новости дня
Новости разные
 
Многолетний ведущий «Славянского базара» отказался от участия в фестивале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by