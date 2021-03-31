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Евро и доллар проседают, российский рубль набирает обороты
Источник материала: Onliner
На Московской бирже вот уже который день проседают доллар и евро. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения доллара и евро. Российский рубль набирает обороты.
Доллар на старте торгов просел на 0,14 копейки. Сейчас он торгуется по 2,6228.
Евро просел на 0,33 копейки. Его покупают и продают по 3,0776.
Сотня российских рублей набрала 0,41 копейки. Она торгуется по 3,4681.
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На Московской бирже вот уже который день проседают доллар и евро. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения доллара и евро. Российский рубль...
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