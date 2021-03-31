19-летний парень решил покатать 14-летнюю на BMW. Теперь она в больнице

Источник материала: Onliner

ДТП с участием несовершеннолетней пассажирки случилось вчера около 23:00 в Воложинском районе. «19-летний „бесправник“ на BMW при выезде с дороги с гравийным покрытием на асфальт неправильно выбрал скорость движения, — сообщили в УВД Минской области. — Он не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево».





«В результате ДТП 14-летняя пассажирка, жительница Воложинского района, получила травмы, — сообщили в милиции. — Девушке понадобилась госпитализация».





По предварительной информации УВД, ремнем безопасности водитель и пассажирка пристегнуты не были. Сообщают, водитель ранее водительского удостоверения не имел.