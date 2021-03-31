Всемирный банк: Беларусь стала лидером среди должников России

Источник материала: Onliner

Всемирный банк опубликовал данные о двусторонней задолженности большинства развивающихся стран перед другими государствами. Выяснилось, что Россия стала пятой в списке крупнейших суверенных кредиторов. На конец 2019 года более 30 развивающихся стран должны были России около $22,9 млрд. Беларусь стала лидером в этом списке, передает РБК.

По данным Всемирного банка на конец 2019 года, Беларусь должна России $8,1 млрд. Эта сумма совпадает с той, которую Минфин раскрывал в проспекте еврооблигаций в июне 2020 года.

Напомним, что сейчас долг вырос. В конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще $1 млрд от России.

Задолженность африканских стран (не считая Египта) перед Россией составила $973 млн на конец 2019 года. Это Сомали ($418 млн), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. В основном эти страны брали кредиты еще у СССР, но есть и новые российские кредиты — у Замбии и Мозамбика, видно из статистики Всемирного банка.