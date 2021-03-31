Банк развития Беларуси выделит 40 миллионов рублей кредита на строительство метро. Много это или мало?

Источник материала: Onliner

Минчане любят свое метро. И метро любит минчан, но порой они не могут быть вместе. Третья ветка метро, которая строится аж с 2013 года, пока приросла всего четырьмя (но очень красивыми) станциями. Хотелось бы, конечно, больше и быстрее, но скорость, как всегда, диктуют деньги: есть они — все идет по плану (даже с учетом сложных участков), нет — буксует, и ничего не поделаешь. В начале этого года по телеграм-каналам начали бродить слухи о сложном финансовом состоянии метростроевцев — мол, выделенные из бюджета суммы скоро будут освоены, а дальше что? Сегодня же стало известно, что будет дальше.

Как сообщает Национальный правовой портал, Совмин частично решил вопрос с деньгами: 29 марта в старое постановление были внесены изменения, согласно которым в план финансирования Банка развития Республики Беларусь внесен дополнительный пункт. Так, в документе обозначена необходимость выделения кредита для реализации «Государственной программы „Транспортный комплекс“ на 2021—2025 годы», деньги в размере 40 миллионов рублей предназначены для «Дирекции по строительству Минского метрополитена».

На сегодняшний день указанная сумма равна примерно $15 243 000 в эквиваленте. При этом еще в 2017 году гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский рассказывал, что строительство одного километра подземки обходится до $70 000 000 (в 2003-м этот же самый километр стоил $25—30 миллионов). При этом мы помним , что станцию «Слуцкий гостинец» еще даже не начали строить из-за сложности участка и сомнительного проектного решения.