Мужчина чуть не погиб, пытаясь потушить свой Opel

Источник материала: Onliner

Вчера в МЧС поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в г. Петрикове по ул. Коммунальной. В результате пожара уничтожен салон, поврежден моторный отсек легкового Opel Astra, сообщили спасатели. В 20 метрах от места пожара был обнаружен хозяин автомобиля в бессознательном состоянии.

«У мужчины (1955 г. р.) не было видимых травм от опасных факторов пожара, — рассказали спасатели. — До прибытия скорой работники МЧС проводили реанимационные мероприятия. После мужчину осмотрели работники скорой медпомощи, с диагнозом „отравление продуктами горения“ его доставили в райбольницу».

«Травма была получена при самостоятельном тушении пожара, — дополнили в МЧС. — Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ».