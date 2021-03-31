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Мужчина чуть не погиб, пытаясь потушить свой Opel

31.03.2021 10:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в МЧС поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в г. Петрикове по ул. Коммунальной. В результате пожара уничтожен салон, поврежден моторный отсек легкового Opel Astra, сообщили спасатели. В 20 метрах от места пожара был обнаружен хозяин автомобиля в бессознательном состоянии.

«У мужчины (1955 г. р.) не было видимых травм от опасных факторов пожара, — рассказали спасатели. — До прибытия скорой работники МЧС проводили реанимационные мероприятия. После мужчину осмотрели работники скорой медпомощи, с диагнозом „отравление продуктами горения“ его доставили в райбольницу».

«Травма была получена при самостоятельном тушении пожара, — дополнили в МЧС. — Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ».

 
 
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Вчера в МЧС поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в г. Петрикове по ул. Коммунальной. В результате пожара уничтожен салон, поврежден моторный отсек...
 
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