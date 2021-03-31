ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Восстановление экономик стран ЕАЭС в 2021 году

31.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В рамках доклада специалисты ЕАБР анализируют сложившуюся в наших странах экономическую ситуацию и дают свои прогнозы о возможностях, условиях и сроках выхода из кризиса.

Спикеры в Минске:

  • старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий ХАРИТОНЧИК;

В Москве:

  • вступительное слово – заместитель председателя Правления ЕАБР (до 2021 года – министр национальной экономики Республики Казахстан) Руслан ДАЛЕНОВ;
  • главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений ВИНОКУРОВ;
  • руководитель Центра странового анализа Дирекции по аналитической работе Алексей КУЗНЕЦОВ.

В Бишкеке:

  • старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Айгуль БЕРДИГУЛОВА.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 31 марта, на сайте Sputnik Беларусь в формате видеомоста Минск – Москва – Бишкек проходит онлайн-презентация доклада Евразийского банка развития на тему "2021...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евро и доллар проседают, российский рубль набирает обороты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by