Восстановление экономик стран ЕАЭС в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

В рамках доклада специалисты ЕАБР анализируют сложившуюся в наших странах экономическую ситуацию и дают свои прогнозы о возможностях, условиях и сроках выхода из кризиса.

Спикеры в Минске:

старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий ХАРИТОНЧИК;

В Москве:

вступительное слово – заместитель председателя Правления ЕАБР (до 2021 года – министр национальной экономики Республики Казахстан) Руслан ДАЛЕНОВ;

главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений ВИНОКУРОВ;

руководитель Центра странового анализа Дирекции по аналитической работе Алексей КУЗНЕЦОВ.

В Бишкеке:

старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Айгуль БЕРДИГУЛОВА.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.