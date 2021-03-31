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Мать Эми Уайнхаус решила раскрыть правду о покойной певице

31.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Мама покойной звезды джаза Эми Уайнхаус решила раскрыть правду о своей дочке: рассказ Дженис станет главной линией фильма "Эми Уайнхаус: 10 лет спустя".

Уайнхаус была одной из ярчайших певиц и навсегда вписала свое имя в историю британской музыки. Но на пике своей славы Эми не стало: певицу нашли мертвой в июле 2011 года. Жизнь звезды оборвалась из-за сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. Уайнхаус было 27 лет.

К годовщине смерти Уайнхаус канал BBC готовит многообещающую премьеру: документальный фильм "Эми Уайнхаус. 10 лет спустя", в котором мама певицы расскажет подлинную историю ее жизни.

"Не думаю, что мир был знаком с настоящей Эми. Той Эми, которую я вырастила. И я очень хочу раскрыть правду о своей дочке. Это поможет фанатам узнать ее намного лучше", – высказалась безутешная мать.

По словам источников издания Daily Mail, вести рассказ страдающей рассеянным склерозом Дженис помогут остальные члены семьи Уайнхаус.

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Дженис Ситон снялась в документальном фильме, посвященном 10-летию со дня кончины ее дочери, где рассказала истинную историю жизни джазовой певицы.
 
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