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Многолетний ведущий «Славянского базара» отказался от участия в фестивале
Источник материала: UDF
Тимур Мирошниченко
«Славянский базар. Я более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история о музыке. Вплоть до этого года, когда ситуация в Беларуси напряглась настолько, что вряд ли фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам», — написал Тимур в Instagram.
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