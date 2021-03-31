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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евро обвалился до минимума за 3,5 месяца утром 31 марта на БВФБ Курс доллара снизился всего на 0,0009 BYN до 2,6233 BYN/USD.

С начала недели валютная корзина подешевела на 0,13%, а с начала месяца на 0,89%.По даннымпо состоянию на 10:13:Курс доллара снизился всего на 0,0009 BYN до 2,6233 BYN/USD.С начала марта доллар подорожал на 0,0176 BYN.Курс евро упал ещё на 0,0039 BYN до 3,0770 BYN/EUR и с минимума за 68 дней полетел на минимум за 103 дня с середины декабря 2020 года.С начала месяца стоимость евро рухнула на 0,0892.Курс российского рубля подрос на 0,0024 BYN до 3,4664 BYN/100 RUB.Сотня российских рублей дорожает уже четвёртый раз за последние пять торгов. За это время её стоимость выросла на 0,0152 BYN.Утром в среду российский рубль незначительно подешевел к доллару. Стоимость доллара выросла всего на 7 копеек до 75,70 российских рублей.Курс евро, наоборот, снизился на 8 копеек до 88,75 российских рублей.Аналитики датского Saxo Bank вообще не верят в российский рубль и ожидают роста доллара выше 80 RUB/USD, а евро выше 96 RUB/EUR. Ждать недолго. Такие значения датчане пророчат уже во втором квартале.От ослабления рубль не удержит ни слабеющий к мировым валютам доллар, ни высокие цены на нефть.