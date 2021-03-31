ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евро обвалился до минимума за 3,5 месяца утром 31 марта на БВФБ

31.03.2021 11:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Евро обвалился до минимума за 3,5 месяца утром 31 марта на БВФБ
Иллюстративное фото
Утром в среду белорусский рубль укрепляется к доллару и евро. Российский рубль немного дорожает и сохраняет стоимость корзины валют без изменения.

С начала недели валютная корзина подешевела на 0,13%, а с начала месяца на 0,89%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:13:

Курс доллара снизился всего на 0,0009 BYN до 2,6233 BYN/USD.

С начала марта доллар подорожал на 0,0176 BYN.

Курс евро упал ещё на 0,0039 BYN до 3,0770 BYN/EUR и с минимума за 68 дней полетел на минимум за 103 дня с середины декабря 2020 года.

С начала месяца стоимость евро рухнула на 0,0892.

Курс российского рубля подрос на 0,0024 BYN до 3,4664 BYN/100 RUB.

Сотня российских рублей дорожает уже четвёртый раз за последние пять торгов. За это время её стоимость выросла на 0,0152 BYN.

Московская биржа


Утром в среду российский рубль незначительно подешевел к доллару. Стоимость доллара выросла всего на 7 копеек до 75,70 российских рублей.

Курс евро, наоборот, снизился на 8 копеек до 88,75 российских рублей.

Аналитики датского Saxo Bank вообще не верят в российский рубль и ожидают роста доллара выше 80 RUB/USD, а евро выше 96 RUB/EUR. Ждать недолго. Такие значения датчане пророчат уже во втором квартале.

От ослабления рубль не удержит ни слабеющий к мировым валютам доллар, ни высокие цены на нефть.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс доллара снизился всего на 0,0009 BYN до 2,6233 BYN/USD.
 
Новости дня
Новости разные
 
Всемирный банк: Беларусь стала лидером среди должников России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by