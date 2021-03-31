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«В страшном сне не могли представить»: Мархель прокомментировал разгромное поражение от Бельгии

31.03.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«В страшном сне не могли представить»: Мархель прокомментировал разгромное поражение от Бельгии
Михаил Мархель. Фото: abff.by
30 марта сборная Беларуси по футболу проиграла бельгийцам со счетом 0:8. После матча главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал его итог, сообщает abff.by.

— Можно только принести извинения. Игра нам полностью не удалась. Из того, что мы запланировали, ничего не получилось реализовать. Потому и такой плачевный результат. Тяжело говорить.

— Игрокам хватает мотивации?

— Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить.
 
 
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«Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя», - заявил главком сборной Беларуси.
 
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