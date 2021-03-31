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Михаил Мархель. Фото: abff.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «В страшном сне не могли представить»: Мархель прокомментировал разгромное поражение от Бельгии «Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя», - заявил главком сборной Беларуси.

— Можно только принести извинения. Игра нам полностью не удалась. Из того, что мы запланировали, ничего не получилось реализовать. Потому и такой плачевный результат. Тяжело говорить.— Если не хватает мастерства, надо как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Опустили руки и практически перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить.