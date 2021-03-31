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Экс-министр труда: «Экономика будет стагнировать все дальше в том же духе, как было последние 25 лет»

31.03.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-министр труда: «Экономика будет стагнировать все дальше в том же духе, как было последние 25 лет»
Александр Соснов. Фото: svaboda.org
Стало известно о том, что в Беларуси зафиксирован исторический минимум занятых в экономике. Людям все труднее найти работу, а нанимателям все труднее найти работников. Сайт Charter97.org поговорил с экс-министром труда Беларуси Александром Сосновым о положении белорусских работников.

— Вы были министром труда в начале 90-х, застали трудные времена для нашей экономики, много ли общего у той ситуации и нынешней?

– Интересный вопрос. Да нет, пожалуй. Тогда было выкинуто много людей с предприятий без перспектив. Сейчас уже многие подготовились к таким перспективам. Разве, что только старики одни, которые остались и немножко держатся за старое производство. Молодежь достаточно продвинулась. Поэтому разница есть и довольно существенная.

— Как вы оцениваете ситуацию на рынке труда в Беларуси?

— Проблема в том, что перспектив не видно. Власти поддерживают старые предприятия, которые мало конкурентоспособны. Там малый спрос на продукцию. Рано или поздно, это приведет к тому, что люди будут выброшены с предприятий. С другой стороны, на этих предприятиях таких людей много, поэтому власти любой ценой пытаются поддержать их, хотя это наносит ущерб в целом для всей экономики.

– В Беларуси зафиксирован исторический минимум занятых в экономике. Получается, что есть рабочая сила, но нет продолжений, или, лучше сказать, есть предложения, но они не подходят под критерии рабочей силы. Как это влияет на экономику?

– Пожалуй, второе. Спрос на работы, которые люди хотели бы иметь, не удовлетворяется. Здесь есть тоже определенные расслоения. Например, есть предложения такие, особенно в IT-сфере, за которые мало кто может взяться.

Кроме всего прочего, есть такие специальности, для которых предложений нет, но смежные какие-то есть, где можно было бы пойти и поработать. Предложения есть, но в целом они мало удовлетворяют рабочую силу.

Почему уменьшилось количество? Потому что многие уехали из страны и нашли приложение своим силам совсем в другом месте. Там хорошие условия труда.

– В Беларуси продолжается трудовая миграция. По вашему мнению, почему тенденция миграции продолжается? Чем грозит подобный отток кадров?

– Я как раз сегодня читал на одном сайте, почему айтишники уезжают в Польшу. Очень многие высказались, что работать в Польше привлекательней в экономическом смысле. Там совершенно свободно себя чувствуешь. Как один сказал, там ты не ожидаешь, что ты работаешь-работаешь, а к тебе придут и заберут на сутки.

В Беларуси условия для молодняка мало подходят, из-за чего люди стремятся уезжать и будут продолжать уезжать. Это грозит тем, что мы будем стагнировать. Понимаете, молодого притока в экономику мало, а старики постепенно уходят. Экономика будет стагнировать все дальше в том же духе, как было последние 25 лет.

Финансовое состояние государства заметно ухудшилось. Кормить его перестали с Востока, а на Западе, естественно, никто ничего не давал. Нынешняя власть загнала себя в долговую кабалу. Позанимали столько, что бюджет еле-еле справляется. Это власти довели ситуацию до такого состояния.
 
 
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