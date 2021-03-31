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Меган Маркл и принц Гарри готовятся к домашним родам

31.03.2021 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл вовсю готовятся к пополнению в семействе в начале лета и планируют домашние роды, передает Hello!


По словам источников издания Page Six, будущая малышка станет первым ребенком британской королевской семьи, который родится на территории Соединенных Штатов. Более того, источники говорят, что Меган и Гарри определились с местом родов — им станет их особняк в Монтесито, штат Калифорния.

Кстати, это будет уже вторая попытка домашних родов: в 2018 году, когда герцогиня Сассекская была беременна Арчи, она хотела родить во Фрогморе. Но роды задерживались, поэтому было принято решение поехать в частную Портлендскую больницу Лондона, где она 6 мая родила сына.

= План Меган был в том, чтобы родить Арчи дома. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах… В конце концов, врачи рекомендовали ей лечь в больницу, а безопасные роды и здоровье Арчи – единственное, что ее тогда заботило. Но сейчас они живут в прекрасном доме в Калифорнии, и это отличное место, чтобы родить девочку, – сказал инсайдер.

Свой особняк Меган Маркл и принц Гарри купили за 14,5 миллиона долларов в прошлом году. Недалеко от их дома в Санта-Барбаре есть больница Cottage Hospital — одна из лучших в США, куда в случае чего Меган могут быстро доставить во время родов.

 
 
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Через несколько недель они станут родителями во второй раз.
 
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