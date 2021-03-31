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Меган Маркл и принц Гарри готовятся к домашним родам
Источник материала: Tut.by
36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл вовсю готовятся к пополнению в семействе в начале лета и планируют домашние роды,
По словам источников издания Page Six, будущая малышка станет первым ребенком британской королевской семьи, который родится на территории Соединенных Штатов. Более того, источники говорят, что Меган и Гарри определились с местом родов — им станет их особняк в Монтесито, штат Калифорния.
Кстати, это будет уже вторая попытка домашних родов: в 2018 году, когда герцогиня Сассекская была беременна Арчи, она хотела родить во Фрогморе. Но роды задерживались, поэтому было принято решение поехать в частную Портлендскую больницу Лондона, где она 6 мая родила сына.
= План Меган был в том, чтобы родить Арчи дома. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах… В конце концов, врачи рекомендовали ей лечь в больницу, а безопасные роды и здоровье Арчи – единственное, что ее тогда заботило. Но сейчас они живут в прекрасном доме в Калифорнии, и это отличное место, чтобы родить девочку, – сказал инсайдер.
Свой особняк Меган Маркл и принц Гарри купили за 14,5 миллиона долларов в прошлом году. Недалеко от их дома в Санта-Барбаре есть больница Cottage Hospital — одна из лучших в США, куда в случае чего Меган могут быстро доставить во время родов.
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Через несколько недель они станут родителями во второй раз.
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