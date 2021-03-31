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В США российскую «Армату» признали лучшим танком мира

31.03.2021 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский журнал The National Interest назвал четыре самых мощных действующих в мире танка. Об этом пишет Lenta.ru.


Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

В рейтинг издания попали четыре боевые машины: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».

Журнал, объясняя попадание последнего танка в рейтинг, пишет, что данная машина «произведена в очень небольшом количестве», однако обладает «несколькими уникальными особенностями, которые сделают ее силой, с которой нужно считаться на поле боя». Издание отмечает мощную силовую установку танка и его активную и пассивную системы защиты.

В марте The National Interest написал, что на параде Победы в Москве будет представлено самое смертоносное оружие России: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.

В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

 
 
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Кроме нее, в список попали танки Южной Кореи, США и Германии
 
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