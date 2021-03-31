Эта визуальная иллюзия помогла понять, как депрессия влияет на зрительное восприятие

Источник материала: Tut.by

Новое исследование показывает, что люди, переживающие депрессивный эпизод, видят мир вокруг себя несколько иначе, чем люди без диагностированной депрессии. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Journal of Psychiatry and Neuroscience .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Melanie Wasser / Unsplash

Команда, стоящая за исследованием, надеется, что лучшее понимание того, как визуальная информация обрабатывается в мозгу людей с депрессией, способно помочь в формировании наших подходов к лечению в будущем.

Исследователи хотели проанализировать, как кора головного мозга, отвечающая за получение сообщений от пяти органов чувств, справляется с оптической иллюзией. Они проверили ее на 111 людях, которые переживали серьезные депрессивные эпизоды, и 29 участниках, которые не испытывали этого.



Оптический тест, использованный в исследовании — участки A и B и участки C и D одинаковы. Изображение: Салмела и др., J. Psychiatry Neurosci., 2021

Исследователи поместили участки одинаковой яркости и контраста на разный фон, и за счет вариаций окружения может показаться, будто квадраты в центре — разные. Однако к удивлению ученых, пациенты с депрессией воспринимали контраст представленных изображений иначе, чем люди без депрессии.

Как говорится в кратком отчете команды, пациенты, страдающие депрессией, слабее воспринимали визуальную иллюзию, представленную в узорах, и сильнее — контраст изображения.

«Контраст был подавлен примерно на 20% среди субъектов без депрессии, в то время как соответствующий показатель для пациентов с депрессией составлял примерно 5%», — отмечают авторы.

Возможно, у людей с депрессией от сетчатки к коре головного мозга передается более слабый сигнал о контрасте на изображении, хотя это утверждение требует дальнейшей проверки. Кроме того, исследование основывалось на самоотчетах участников, а не на сканировании мозга.