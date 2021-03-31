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Эта визуальная иллюзия помогла понять, как депрессия влияет на зрительное восприятие
Источник материала: Tut.by
Новое исследование показывает, что люди, переживающие депрессивный эпизод, видят мир вокруг себя несколько иначе, чем люди без диагностированной депрессии. Об этом
Команда, стоящая за исследованием, надеется, что лучшее понимание того, как визуальная информация обрабатывается в мозгу людей с депрессией, способно помочь в формировании наших подходов к лечению в будущем.
Исследователи хотели проанализировать, как кора головного мозга, отвечающая за получение сообщений от пяти органов чувств, справляется с оптической иллюзией. Они проверили ее на 111 людях, которые переживали серьезные депрессивные эпизоды, и 29 участниках, которые не испытывали этого.
Исследователи поместили участки одинаковой яркости и контраста на разный фон, и за счет вариаций окружения может показаться, будто квадраты в центре — разные. Однако к удивлению ученых, пациенты с депрессией воспринимали контраст представленных изображений иначе, чем люди без депрессии.
Как
«Контраст был подавлен примерно на 20% среди субъектов без депрессии, в то время как соответствующий показатель для пациентов с депрессией составлял примерно 5%», — отмечают авторы.
Возможно, у людей с депрессией от сетчатки к коре головного мозга передается более слабый сигнал о контрасте на изображении, хотя это утверждение требует дальнейшей проверки. Кроме того, исследование основывалось на самоотчетах участников, а не на сканировании мозга.
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Команда надеется, что это исследование способно помочь в формировании наших подходов к лечению в будущем.
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