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«Стрелять по своему усмотрению». Что могут разрешить силовикам делать по закону

31.03.2021 11:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Блогер Антон Мотолько опубликовал законопроект об изменении законов органов внутренних дел: по всей видимости, силовикам собираются предоставить новые, расширенные полномочия. В абзацах, обосновывающих необходимость таких изменений, метами сказано, что аналогичные правовые нормы действуют, например, в России или Армении.

Главное изменение, которое может быть принято, – сотрудники ОВД могут получить право применять оружие по своему усмотрению и не будут нести за это 
ответственность, если применение оружия осуществлялось с требованиями Закона.

И не только оружие, а также «физическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику». В законопроекте сказано, что эти меры должны применяться с «предупреждением их применить». Но! Также есть приписка: «за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни военнослужащего». 

Кроме того, сотрудники МВД могут получить возможность запрещать людям вести фото и видео съёмку, в противном случае это будет считаться административным нарушением, 

Боевая и специальная техника сможет законно применяться МВД для пресечения «массовых беспорядков». 

Также МВД законодательно хочет закрепить возможность получать  доступ к информации с персональными данными людей из информационных систем (соцсетей) без письменного согласия человека.

Мотолько пишет: «Если данные изменения примут – это станет очередным подтверждением того, что «власти» переписывают законы так как удобно им». 

 
 
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Блогер Антон Мотолько опубликовал законопроект об изменении законов органов внутренних дел: по всей видимости, силовикам собираются предоставить новые,...
 
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