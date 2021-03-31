«Стрелять по своему усмотрению». Что могут разрешить силовикам делать по закону

Источник материала: KYKY

Блогер Антон Мотолько опубликовал законопроект об изменении законов органов внутренних дел: по всей видимости, силовикам собираются предоставить новые, расширенные полномочия. В абзацах, обосновывающих необходимость таких изменений, метами сказано, что аналогичные правовые нормы действуют, например, в России или Армении.

Главное изменение, которое может быть принято, – сотрудники ОВД могут получить право применять оружие по своему усмотрению и не будут нести за это

ответственность, если применение оружия осуществлялось с требованиями Закона.

И не только оружие, а также «физическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику». В законопроекте сказано, что эти меры должны применяться с «предупреждением их применить». Но! Также есть приписка: «за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни военнослужащего».

Кроме того, сотрудники МВД могут получить возможность запрещать людям вести фото и видео съёмку, в противном случае это будет считаться административным нарушением,

Боевая и специальная техника сможет законно применяться МВД для пресечения «массовых беспорядков».

Также МВД законодательно хочет закрепить возможность получать доступ к информации с персональными данными людей из информационных систем (соцсетей) без письменного согласия человека.

Мотолько пишет: «Если данные изменения примут – это станет очередным подтверждением того, что «власти» переписывают законы так как удобно им».