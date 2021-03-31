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«Стрелять по своему усмотрению». Что могут разрешить силовикам делать по закону
Источник материала: KYKY>
Блогер Антон Мотолько опубликовал законопроект об изменении законов органов внутренних дел: по всей видимости, силовикам собираются предоставить новые, расширенные полномочия. В абзацах, обосновывающих необходимость таких изменений, метами сказано, что аналогичные правовые нормы действуют, например, в России или Армении.
Главное изменение, которое может быть принято, – сотрудники ОВД могут получить право применять оружие по своему усмотрению и не будут нести за это
И не только оружие, а также «физическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику». В законопроекте сказано, что эти меры должны применяться с «предупреждением их применить». Но! Также есть приписка: «за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни военнослужащего».
Кроме того, сотрудники МВД могут получить возможность запрещать людям вести фото и видео съёмку, в противном случае это будет считаться административным нарушением,
Боевая и специальная техника сможет законно применяться МВД для пресечения «массовых беспорядков».
Также МВД законодательно хочет закрепить возможность получать доступ к информации с персональными данными людей из информационных систем (соцсетей) без письменного согласия человека.
Мотолько пишет: «Если данные изменения примут – это станет очередным подтверждением того, что «власти» переписывают законы так как удобно им».
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Блогер Антон Мотолько опубликовал законопроект об изменении законов органов внутренних дел: по всей видимости, силовикам собираются предоставить новые,...
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