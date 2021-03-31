Всемирный банк: Беларусь задолжала России 8,1 млрд долларов

По данным Всемирного банка Беларусь задолжала России огромную сумму денег.



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Как отмечается, сведения приводится по состоянию на конец 2019 года.

Согласно документам организации, около 30 развивающихся стран были должны РФ почти 22,9 млрд долларов (самым крупным должником являлась Белоруссия — 8,1 млрд долларов).

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