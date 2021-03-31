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Всемирный банк: Беларусь задолжала России 8,1 млрд долларов
Источник материала: Навiны
По данным Всемирного банка Беларусь задолжала России огромную сумму денег.
Как отмечается, сведения приводится по состоянию на конец 2019 года.
Согласно документам организации, около 30 развивающихся стран были должны РФ почти 22,9 млрд долларов (самым крупным должником являлась Белоруссия — 8,1 млрд долларов).
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По данным Всемирного банка Беларусь задолжала России огромную сумму денег.
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