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Всемирный банк: Беларусь задолжала России 8,1 млрд долларов

31.03.2021 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным Всемирного банка Беларусь задолжала России огромную сумму денег.

Всемирный банк: Беларусь задолжала России 8,1 млрд долларов
Фото pixabay.com

Как отмечается, сведения приводится по состоянию на конец 2019 года.

Согласно документам организации, около 30 развивающихся стран были должны РФ почти 22,9 млрд долларов (самым крупным должником являлась Белоруссия — 8,1 млрд долларов).

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По данным Всемирного банка Беларусь задолжала России огромную сумму денег.
 
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