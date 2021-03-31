Доллар и евро падают утром 31 марта

Утро среды, 31 марта, началось на Белорусской валютно-фондовой бирже с падения «американца» и «европейца».



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Три основные иностранные валюты торгуются по данным на 10:30 на следующих позициях: евро, в частности, теряет 0,0035 пункта и торгуется на уровне 3,0774 белорусского рубля, а доллар 0,0015 пункта — 2,6227 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь растет на 0,0042 пункта — 3,4682 белорусского рубля за 100 российских.

Прошедшая рабочая неделя (22-26 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .