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Дефицит бюджета Беларуси за 2 месяца 21 года достиг 1,3 млрд. рублей

31.03.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Дефицит республиканского бюджета Беларуси за январь-февраль 2021 года достиг величины в 1,3 млрд. рублей.

Доходы республиканского бюджета составили 3,8 млрд. рублей, или 16,3% уточненного годового плана, расходы составили 5,1 млрд. рублей, или 17,7%, - сообщил Минфин РБ. Таким образом, дефицит бюджета Беларуси за отчетный период достиг 1,3 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2021 года сложились в сумме 8,47 млрд. рублей, или 15,7 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2,6 млрд. рублей, или 19,1 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 30 млн. рублей, или 0,9 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 0,5 млрд. рублей, или 17,6 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,7 млрд. рублей, или 18,6 процента уточненного годового плана.

По состоянию на 1 марта 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 157,6 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2021 года составили 9,84 млрд. рублей, или 16,6 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 3,1 млрд. рублей (23,2 процента), на финансирование национальной экономики – 0,8 млрд. рублей (12,9 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 3,0 млрд. рублей (15,5 процента).

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2021 года сложился в сумме -1,37 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 3,24 млрд. рублей, или 16,9 процента утвержденного годового плана, расходы - 3,19 млрд. рублей, или 17,0 процентов утвержденного годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,05 млрд. рублей.

 
 
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Дефицит республиканского бюджета Беларуси за январь-февраль 2021 года достиг величины в 1,3 млрд. рублей.
 
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