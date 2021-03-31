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Внутренний госдолг Беларуси за 2 месяца вырос почти на 20%

31.03.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 марта 2021 года составил $18,3 млрд., сообщила пресс-служба Минфина РБ.

С начала года внешний госдолг уменьшился на $0,3 млрд. или 1,4%.

В январе-феврале 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $129,2 млн., включая $114,0 млн. у правительства РФ; $15,2 млн. – МБРР и ЕБРР.

На погашение внешнего госдолга в январе-феврале 2021 года потрачено $386,4 млн., включая $188,4 млн. правительству РФ, $186,2 млн. банкам Китая; $11,8 млн.– МБРР.

Исполнение обязательств по внешнему госдолгу было профинансировано деньгами, привлеченными в рамках внутреннего госдолга.

В результате внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2021 года составил 11,7 млрд. рублей и вырос на 1,9 млрд. рублей или на 18,9%.

В январе-феврале 2021 года размещено внутренних валютных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $695,0 млн. Погашение государственных облигаций в январе-феврале 2021 года не осуществлялось.

Общий государственный долг Беларуси на 1 марта 2021 года составил 59,5 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,7 млрд. рублей, или на 2,9%.

 
 
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Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 марта 2021 года составил $18,3 млрд., сообщила пресс-служба Минфина РБ.
 
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