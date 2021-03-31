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"Нетипичный" уровень активности: истребители НАТО 10 раз вылетали на перехват российской военной авиации

31.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Альянс заявил о «нетипичном пике полетов» вблизи своего воздушного пространства

НАТО заявило, что поднимало свои истребители в воздух 10 раз на фоне «нетипичного» уровня активности российских ВВС над Европой.

Самолеты альянса поднимались в воздух 29 марта «для преследования российских бомбардировщиков и истребителей во время нетипичного пика полетов над Северной Атлантикой, Северным Морем, Черным морем и Балтийским морем, говорится в заявлении НАТО.

«В общей сложности самолеты НАТО менее чем за шесть часов перехватили шесть разных групп российских военных самолетов вблизи воздушного пространства альянса», – отмечается в заявлении.

Норвежские истребители F-16 перехватили два бомбардировщика Ту-95, которые продолжили полет на юг над Северным морем, что вынудило Великобританию и Бельгию поднять в воздух истребители F-16 и Typhoon.

В тот же день норвежские военные самолеты перехватили над международными водами два российских бомбардировщика Ту-160.

Турецкие, румынские и болгарские истребители были подняты в воздух, после того как радары альянса обнаружили три российских военных самолета вблизи воздушного пространства НАТО, и отслеживали их до тех пор, пока они не покинули этот район.

«Кроме того, итальянский истребитель перехватил российский морской патрульный самолет Ил-38, который сопровождался истребителями над Балтийским морем, направляясь в Калининградскую область и выходя из нее», – говорится в заявлении.

«Сотрудники двух центров совместных воздушных операций в Удеме (Германия) и Торрехоне (Испания) оперативно отреагировали на неопознанные самолеты вблизи границ альянса, запустив истребители из Норвегии, Соединенного Королевства, Бельгии, Италии, Румынии, Болгарии и Турции для расследования и защиты союзного воздушного пространства», – заявил бригадный генерал Эндрю Хансен – заместитель начальника штаба по оперативным вопросам в Объединенном военно-воздушном командовании в Рамштайне (Германия).

Он добавил, что миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства является «поистине коллективным усилием».

«Перехват нескольких групп российской авиации демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году», – отметил бригадный генерал Хансен.

Российские самолеты, перехваченные 29 марта, «никогда не входили в воздушное пространство альянса, и перехваты проводились в безопасном и обычном режиме», сообщило НАТО.
 
 
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Альянс заявил о «нетипичном пике полетов» вблизи своего воздушного пространства
 
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