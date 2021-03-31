Вот так прибыльный проект! Лукашенко освободил БелАЭС от всех налогов аж до 2042 года

БелАЭС получила продление льгот по налогу на недвижимость и земельному налогу, а также освобождение от налога на прибыль. Это следует из указа №123 от 30 марта.













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По прогнозам российских экспертов на рынке "сутки вперед" рентабельность поставок с Белорусской АЭС в Россию вырисовывается на уровне минус 75%.