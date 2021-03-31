Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Беларуси на 2,2%

reform.by По мнению экспертов Всемирного банка, ВВП нашей страны в 2021 году сократится на 2,2%. Оценка улучшена на 0,5 п.п. В 2022 году прогнозируется рост в 1,9%. Данный прогноз повышен на 1 п.п. в сравнении с январем. Прирост ВВП в 2023 году оценивается в 1,2%, пишет





Надо отметить, что прогноз социально-экономического развития на 2021 год от правящего в Беларуси режима предполагает рост ВВП в 1,8% при сохранении инфляции не выше 5%. Однако по итогам февраля инфляция вплотную подобралась к 9% и что будет дальше, можно лишь догадываться...





Тем временем прогноз от ВБ предполагает углубление рецессии в 2021 году и слабое восстановление в дальнейшем. Всемирный банк указывает на продолжающиеся политические трения, последствия налогового маневра в России и отсутствие структурных реформ как основные факторы, влияющие на перспективы экономики.





Объявленное увеличение налогов скажется на частном секторе, уже пострадавшем в отсутствие эффективной поддержки во время пандемии. Высокие ставки финансового рынка и снижение доверия инвесторов приведут к уменьшению внутренних и иностранных инвестиций.





«Последние меры по контролю за ценами не остановят инфляцию, но в определенных обстоятельствах могут привести к дефициту некоторых товаров», — отмечается в докладе.





Вместе с тем отмечается, что в данных условиях замедление экономики будет способствовать сжатию импорта и дефицита баланса текущего счета. Во Всемирном банке считают, что проблемы с рефинансированием внешнего долга в 2021 году будут контролируемыми за счет рефинансирования от России и благодаря наличию резервов.





Вызовы 2022-23 года будут более серьезными, в частности в 2023 году предстоит погашать еврооблигации, а также начнутся выплаты по кредиту на АЭС.





Во Всемирном банке считают, что способность правительства Беларуси поддерживать уязвимые домашние хозяйства будет снижаться. Эксперты допускают снижение реальных зарплат и доходов.





В 2021 году Всемирный банк ожидает сокращение частного спроса в Беларуси на 4,1%, а государственного — на 1,2%. Экспорт вырастет на 2,1%, а импорт сократится — на 1,1%.





Инфляция в 2021 году оценивается в 8,2%, в 2022-м — в 6,1%, а в 2023 году — 5,7%.





Уровень госдолга в 2021 году составит 44,1% ВВП, в следующем году — 44%, а в 2023-м — 45,4%.





Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2021 году на уровне 2,9%, Польши — 3,3%, Украины — 3,8%, Казахстана — 3,2%, Армении — 3,4%, Кыргызстана — 3,8%.