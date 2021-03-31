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В Беларуси вождение без прав хотят перевести в разряд уголовных преступлений

31.03.2021 11:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«В Уголовный кодекс практически ежегодно вносятся изменения, — сообщает национальный правовой портал. — Этот год не станет исключением. На рассмотрение депутатам уже весной будет представлен увесистый законопроект по внесению изменений в УК». Среди прочих предложений есть и те, что касаются водителей, в частности «бесправников».

«Есть важная новация для водителей. Предлагается криминализовать деяния, связанные с вождением без прав, совершенные повторно в течение года после вынесения административного взыскания, — цитирует портал Евгению Парамонову, представителя Генпрокуратуры. — Это станет дополнительным элементом обеспечения безопасности на дорогах. В этом вопросе важен превентивный эффект. Такие деяния повлекут за собой судимость со всеми вытекающими последствиями».

На данный момент только КоАП содержит норму «управление ТС лицом, не имеющим права управления» (ст. 18.14). Статья предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин, а в случае повторности в течение одного года — от 20 до 50 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

 
 
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«В Уголовный кодекс практически ежегодно вносятся изменения, — сообщает национальный правовой портал. — Этот год не станет исключением. На рассмотрение...
 
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