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Где в Минске будут строить коттеджные массивы. Названы участки

31.03.2021 11:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Свой дом в Минске — мечта многих. Но реализовать ее не так просто. Есть ли у обеспеченных минчан хоть какая-то надежда на строительство или покупку дома в организованном и красивом усадебном секторе, рассказывает агентство «Минск-Новости».

В программе «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск», где на вопросы горожан отвечала председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей, прозвучало обращение жительницы столицы Анастасии. Женщину интересовало, будут ли в городе выделять места под коттеджное строительство.

— Читала, что в пригороде Минска, да и в самом городе, был план комплексной застройки индивидуальным жильем. Говорили о недорогом заводском производстве коттеджей, единой инфраструктуре таких мини-поселков, их транспортной доступности. Будет ли это реализовываться? Есть ли инвесторы, или государство на себя это возьмет? — спрашивала Анастасия.

— Есть несколько участков, предоставленных под такое строительство. Усадебное жилье либо блокированные дома или малоэтажные многоквартирные будут возводиться коммунальными унитарными предприятиями, — пояснила О. Верамей. — В основном это территории коттеджной застройки в районе Колодищей, а также в составе комплекса «Минск-Мир» (в северной части), в районе пересечения МКАД с Долгиновским трактом. На последней площадке МАПИД уже проектирует коттеджи в конструкциях КПД. Мы в комитете недавно рассматривали проработки предприятия.

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Теги: Минск
 
 
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Свой дом в Минске — мечта многих. Но реализовать ее не так просто. Есть ли у обеспеченных минчан хоть какая-то надежда на строительство или покупку дома в...
 
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