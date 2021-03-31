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Названы цены на новый Renault Duster — от 35 тысяч рублей

31.03.2021 11:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Renault обнародовал цены на одну из самых долгожданных новинок 2021 года — Duster второго поколения. Цены на бюджетный вседорожник варьируются от 35 до 53,4 тысячи рублей.

За относительно скромные 35 тысяч мы получаем 1,6-литровый мотор (114 л. с.), 5-ступенчатую «механику», передний привод и комплектацию Comfort. Правда, комфортной назвать ее сложно: нет даже кондиционера и регулировки руля по вылету. Можно сказать, начальная версия, которую «можно брать», — это Life, доступная от 37 тысяч рублей. Здесь уже есть аудиосистема, кондиционер и полноценная регулировка.

Названы цены на новый Renault Duster — от 35 тысяч рублей

За наиболее доступный дизельный вариант (1,5 dCi, 109 л. с., 6-МКП, полный привод) придется заплатить 43 200 рублей. Это будет версия Life c описанными выше опциями плюс Hill Descent Control, система контроля давления в шинах, помощь при старте в гору и др.

Любителям бензиновых турбомоторов придется отжалеть минимум 48 100 рублей. Столько стоит 1,33-литровый вариант Duster (150 л. с.) с полным приводом и «механикой» (6 ступеней). Это будет комплектация Drive с противотуманными фарами, литыми дисками, боковыми подушками безопасности, подогревом кресел и др. За такую же машину, но с X-Tronic нужно заплатить 51 200 рублей.

Названы цены на новый Renault Duster — от 35 тысяч рублей

В самой дорогой комплектации Style на борту имеются поддержка Yandex.Auto, Apple CarPlay и Android Auto, отделка кресел экокожей, климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев руля, усиленная тонировка задних стекол и др. Style можно заказать либо с 1,5 dCi (48 900 рублей), либо с 1,33 TCe (50 300 рублей за передний привод и 53 400 рублей за полный).

Renault Duster I, 2013 г.в., 111 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
20 862 р.
7950$ / 6772€
Renault Duster I Рестайлинг, 2017 г.в., 63 000 км
зеленый, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
24 667 р.
9400$ / 8007€
Renault Duster I, 2015 г.в., 61 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
26 767 р.
10 200$ / 8688€
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Белорусский импортер Renault обнародовал цены на одну из самых долгожданных новинок 2021 года — Duster второго поколения. Цены на бюджетный вседорожник варьируются от 35...
 
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