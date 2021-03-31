Названы цены на новый Renault Duster — от 35 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Renault обнародовал цены на одну из самых долгожданных новинок 2021 года — Duster второго поколения. Цены на бюджетный вседорожник варьируются от 35 до 53,4 тысячи рублей.

За относительно скромные 35 тысяч мы получаем 1,6-литровый мотор (114 л. с.), 5-ступенчатую «механику», передний привод и комплектацию Comfort. Правда, комфортной назвать ее сложно: нет даже кондиционера и регулировки руля по вылету. Можно сказать, начальная версия, которую «можно брать», — это Life, доступная от 37 тысяч рублей. Здесь уже есть аудиосистема, кондиционер и полноценная регулировка.





За наиболее доступный дизельный вариант (1,5 dCi, 109 л. с., 6-МКП, полный привод) придется заплатить 43 200 рублей. Это будет версия Life c описанными выше опциями плюс Hill Descent Control, система контроля давления в шинах, помощь при старте в гору и др.

Любителям бензиновых турбомоторов придется отжалеть минимум 48 100 рублей. Столько стоит 1,33-литровый вариант Duster (150 л. с.) с полным приводом и «механикой» (6 ступеней). Это будет комплектация Drive с противотуманными фарами, литыми дисками, боковыми подушками безопасности, подогревом кресел и др. За такую же машину, но с X-Tronic нужно заплатить 51 200 рублей.





В самой дорогой комплектации Style на борту имеются поддержка Yandex.Auto, Apple CarPlay и Android Auto, отделка кресел экокожей, климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев руля, усиленная тонировка задних стекол и др. Style можно заказать либо с 1,5 dCi (48 900 рублей), либо с 1,33 TCe (50 300 рублей за передний привод и 53 400 рублей за полный).