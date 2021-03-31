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Экс-возлюбленный Бузовой женился и шокировал подписчиков

31.03.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывший возлюбленный "поющей ведущей" Ольги Бузовой женился: Денис Лебедев обрел счастье в лице девушки, никак не связанной с шоу-бизнесом.

36-летний участник реалити-шоу "Замуж за Бузову" прославился на всю страну не только из-за победы в шоу, но из-за своего коварного обмана. После финала Бузова разоблачила Лебедева, который пришел к ней только ради славы и денег, что причинило боль звезде.

Теперь же Лебедев обрел счастье в объятиях другой женщины: бывший возлюбленный Бузовой женился на нотариусе Екатерине Пановой.

В своем Instagram Лебедев продемонстрировал обручальные кольца и поделился новыми впечатлениями, заявив, что "женщина гуляет от распущенности, а мужчина от грусти".

Фолловеры сыровара не ожидали такого поворота событий, но все же поздравили молодоженов и даже припомнили Лебедеву историю с Бузовой, которой все также не везет с избранниками. В конце января певица рассталась с бойфрендом Давой, обвинив его в насилии и многочисленных изменах.

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Коварный сыровар и победитель шоу "Замуж за Бузову" поспешил поделиться счастьем с поклонниками, опубликовав трогательный пост в Instagram.
 
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