Источник материала: UDF



Картинка носит иллюстративный характер

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Любая попытка повторить Лукашенко 2.0 приведет к аналогичному кризису «Лукашенко не просто глава системы, он и есть система...»

Напомним, на вторничном совещании белорусский правитель выступил за сохранение сильной президентской власти, подчеркивая: не для себя, а для следующего лидера. Но насколько система способна к самостоятельности и сохранению статус-кво без Лукашенко? Или изменения и демократизация неизбежны, и это вопрос времени?— Лукашенко не просто глава системы, он и есть система, — отмечает Телеграм-канал. — Даже в текущей конституционной конфигурации любому на его месте будет на порядок тяжелее играть супердоминирующую роль, т.к. помимо формальных рычагов управления (которые поистине огромны), на нем завязан еще ряд важных неформальных рычагов. Но главное не это — сам процесс текущего кризиса и есть причина, по которой так как раньше быть не может.Любая попытка повторить Лукашенко 2.0 приведет к аналогичному кризису, но он будет разрешен гораздо быстрее и не в пользу преемника, т.к. любой преемник будет в более слабой позиции с одной стороны, не отягощен персональной ответственностью за всякие безобразия с другой стороны. Что сделает более мягким последствия его ухода для него самого.Во-вторых, формальная правовая система настолько отдалилась от природы права, что проще построить новую, чем пытаться «отмотать» эту на условный уровень «8 августа». Нельзя устойчиво управлять государством, где большинство населения попадает под категорию экстремистов, если просто того захочет какой-то товарищ майор на месте. В такой стране нельзя ничего планировать, нельзя строить бизнес и заключать долгосрочные контракты, из этой страны надо бежать.Если исходить из того что важнейшим условием политической стабилизации является стабилизация экономическая, то неизбежно в какой-то форме нас ждет правовая перезагрузка. Пока непонятно в какой форме, но очевидно она будет направлена в сторону либерализации.Все по совокупности делает мизерными шансы продления режима в текущем состоянии через преемника. Что не исключает вероятности построения нового авторитаризма, с опорой уже на новый электоральные классы, в форме через контроль медиа повестки в большей степени, чем на контроль подсчета бюллетеней в урнах. Но это будет все равно другая страна.